Brigitte Bardot, gli ultimi mesi di vita tra ricoveri dopo l'operazione e la casa nella natura con gli animali

Brigitte Bardot è morta nella sua casa nel sud della Francia. L’iconica attrice francese, infatti, si è spenta, a 91 anni, a La Madrague, la sua celebre proprietà a Saint-Tropez. Negli ultimi mesi della sua vita era stata ricoverata in ospedale due volte, a Tolone, e aveva anche subito un’operazione: in entrambi i casi si erano diffuse notizie allarmanti sulle sue condizioni di salute.

Dove è morta Brigitte Bardot

Brigitte Bardot è morta a 91 anni a La Madrague, la sua proprietà a Saint-Tropez, nel sud della Francia.

La notizia è stata confermata da Bruno Jacquelin, della Fondazione Brigitte Bardot per la protezione degli animali, all’Associated Press, senza fornire altri dettagli sulla causa del decesso.

Jacquelin ha inoltre aggiunto che al momento non sono ancora stati presi accordi per funerali o eventuali cerimonie commemorative.

Brigitte Bardot, i due ricoveri e l’operazione

B.B., simbolo del cinema francese e icona riconosciuta in tutto il mondo, negli ultimi mesi della sua vita era stata ricoverata in ospedale per ben due volte “a causa di una grave malattia“.

Entrambe le volte era stata ricoverata a Tolone e si erano diffuse notizie allarmanti sulla sua salute. Proprio per questo motivo, a fine novembre, uscita dall’ospedale la seconda volta, aveva diffuso un comunicato per invitare “tutti a darsi una calmata”.

Una prima volta era stata ricoverata invece a inizio ottobre per un intervento chirurgico: ma dell’operazione non era stata chiarita la natura e non erano state diffuse notizie al riguardo.

La casa di Brigitte Bardot tra natura e animali

Negli ultimi anni la Bardot si era spostata su posizioni di estrema destra, in particolare su immigrazione e femminismo. Sempre negli ultimi anni si erano fatte sempre più rare immagini e interviste dell’iconica attrice.

Brigitte Bardot, infatti, viveva ormai in un vero e proprio ritiro fra La Madrague e una seconda casa nascosta nei boschi vicini, “La Garrigue”, dove ospitava animali e dove era stata costruita una cappella privata.

In un’intervista concessa a maggio a BFM TV, l’attrice aveva rivelato di vivere “in pace, nella natura. Adesso vivo come un’allevatrice, con le mie pecore, le mie capre, i miei maiali, l’asinello e tutti i miei cani e i gatti”, aveva raccontato.