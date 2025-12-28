Brigitte Bardot morta a 91 anni, attrice e paladina dei diritti degli animali era ricoverata da settimane

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Brigitte Bardot, sex symbol degli Anni ’50 e ’70 e icona della libertà femminile e sessuale, è morta in Francia. Data e ora del decesso non sono stati confermati, ma sembra che sia avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2025. L’attrice aveva 91 anni. A dare a notizia della scomparsa, sopraggiunta a circa un mese dal ricovero ospedaliero per una grave patologia, è stata la Fondazione a suo nome.

Morta Brigitte Bardot: aveva 91 anni

La celebre attrice Brigitte Bardot è morta, dopo un lungo ricovero in una clinica a Saint-Jean di Tolone, dove si trovava da fine novembre.

Le indiscrezioni, all’epoca della degenza, parlavano di una “grave malattia”, senza tuttavia specificare di che patologia si trattasse.

Brigitte Bardot e Alain Delon in una foto di archivio del 1965

La diva avrebbe anche subito, nella medesima struttura, un intervento chirurgico qualche settimana prima. Lo stato di salute della Bardot preoccupava dunque da mesi.

A dare la notizia della scomparsa dell’attrice, che a settembre aveva compiuto 91 anni, è stata la Fondation Brigitte Bardot, organizzazione impegnata nella tutela degli animali che porta il suo nome.

“La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua Fondazione”: queste le parole del comunicato che la Fondazione ha inviato all’AFP.

La carriera di BB

Brigitte Bardot, nota al suo pubblico anche come BB, è nata nel 1934 a Parigi. La Bardot sognava inizialmente di sfondare nel mondo della danza classica.

Tuttavia, debuttò come attrice nella pellicola Le Trou normand di Jean Boyer, dopo essere stata notata dal regista Marc Allégret a soli 18 anni.

L’attrice si impose come icona dell’emancipazione femminile e della libertà sessuale tra gli anni ’50 e ’70, prendendo parte a pellicole quali Piace a troppi, Babette va alla guerra e Il Disprezzo.

Bardot fu anche modella e cantante e, negli anni, divenne attivista contro le crudeltà commesse sugli animali, creando una fondazione a suo nome.

La Fondation Brigitte Bardot

La nascita della Fondation Brigitte Bardot risale al 1986, ma già dal 1962 l’attrice divenne molto attiva nella difesa dei diritti degli animali.

Il suo impegno come attivista portò a un graduale ritiro dalle scene per dedicarsi completamente alla lotta contro le sofferenze degli animali.

Il suo impegno le valse il Peta Humanitarian Award, ottenuto nel 2001.

La fake news dopo il primo ricovero

Il primo ricovero di Brigitte Bardot, avvenuto a ottobre al Saint-Jean di Tolone, aveva dato avvio a diverse speculazioni sulle sue condizioni di salute.

Sui social media, in quei giorni, venne diffusa la fake news relativa alla morte della diva.

Bardot, all’epoca, è intervenuta per smentire la notizia: “Non so chi sia stato l’imbecille che ha lanciato questa fake news sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e che non ho intenzione di congedarmi”, aveva fatto sapere.