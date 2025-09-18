Brigitte Macron proverà di essere nata donna, chi sostiene che la moglie di Macron sia un uomo e perché

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La première dame Brigitte Macron è pronta a fornire prove scientifiche sul fatto di essere nata donna. Emmanuel Macron e la consorte presenteranno la documentazione in relazione alla causa per diffamazione contro l’influencer Candance Owens, che sostiene che la moglie del presidente francese sarebbe in verità venuta al mondo come maschio. Affermazioni che la 72enne ha definito “incredibilmente sconvolgenti”.

Le teorie su Brigitte Macron

Le teorie su Brigitte Macron circolano tra complottisti francesi da anni, in particolare a partire da un video del 2021 delle youtuber Amandine Roy e Natacha Rey, contro cui la coppia presidenziale ha vinto una causa per diffamazione nel 2024. La sentenza è stata però ribaltata nel 2025 in appello, soltanto per questioni legate alla libertà d’espressione, ma i Macron hanno comunque fatto a loro volta ricorso.

Nel frattempo la bufala ha preso piede anche negli Stati Uniti, ripresa da volti noti dei media americani come Tucker Carlson e Joe Rogan, fino a trovare spazio nel repertorio di Candace Owens, influencer conservatrice da milioni di follower sui social che ha sostenuto in più occasioni la tesi della nascita come maschio della moglie del presidente francese.

La causa contro Candace Owens

L’ex commentatrice del quotidiano conservatore statunitense Daily Wire, trumpiana pentita e moglie di George Farmer, ex capo della piattaforma social Parler, dovrà per questo difendersi dall’accusa di diffamazione intentata dalla coppia.

Intervistato dalla Bbc, l’avvocato Tom Clare ha spiegato che Brigitte ed Emmanuel Macron hanno intenzione di chiedere un risarcimento esemplare per fermare una volta per tutte queste teorie “stravaganti, diffamatorie e inverosimili”.

Le prove

Il legale ha annunciato che di fronte alle regole e agli standard processuali in tribunale “ci saranno testimonianze di esperti di tipo scientifico”, assicurando che la coppia è pronta a dimostrare pienamente “sia genericamente che specificamente” che le affermazioni di Owens sono false.

Intanto i legali dell’influencer hanno presentato una mozione di archiviazione, sostenendo che il caso non avrebbe dovuto essere presentato nel Delaware.

"È incredibilmente sconvolgente pensare di dover andare a sottoporsi a una prova del genere, per presentarla", ha detto Clare, aggiungendo che Brigitte Macron è disposta ad esporsi pubblicamente pur di mettere fine alle bufale.