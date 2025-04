Brindisi, 16enne arrestato con hashish, marijuana e cocaina: in casa anche bilancini e strumenti da spaccio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 16enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio a Brindisi nel tardo pomeriggio del 10 aprile 2025. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine della Polizia di Stato, volto alla prevenzione e repressione dei reati nel territorio di Mesagne.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Mesagne hanno fermato un’autovettura guidata da un uomo già noto alle forze dell’ordine. Durante il controllo, nelle tasche del giubbotto del minorenne, seduto sul sedile del passeggero, è stato trovato un involucro contenente sostanza stupefacente: nello specifico, circa 80 gr di hascisc e 2,5 gr di marijuana.

Perquisizione domiciliare

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del giovane, dove sono stati rinvenuti quasi 2 gr di cocaina e due bilancini di precisione. Al termine delle formalità di rito, il ragazzo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Provvedimenti giudiziari

Come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, il minore è stato accompagnato presso la Casa di Prima Accoglienza di Monteroni, in attesa del giudizio di convalida dell’arresto. All’esito dell’interrogatorio di garanzia, il minore è stato collocato presso una Comunità penale, in attuazione della misura richiesta dalla Procura.

Fonte foto: IPA