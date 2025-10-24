Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto della Polizia di Stato a Brindisi: un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nella tarda mattinata del 21 ottobre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di una perquisizione domiciliare.

Operazione della Squadra Mobile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito nell’ambito di controlli mirati disposti dal Questore di Brindisi per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. Gli agenti della Squadra Mobile, avendo raccolto informazioni su una possibile attività illecita condotta da un soggetto brindisino, hanno deciso di approfondire la situazione con una perquisizione presso la sua abitazione.

La perquisizione e il sequestro

Durante la perquisizione domiciliare, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato circa 90 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Questi elementi hanno confermato i sospetti degli investigatori sulla presenza di un’attività di spaccio all’interno dell’abitazione.

L’arresto e le misure cautelari

Alla luce delle prove raccolte, il soggetto, nato nell’85 e già pregiudicato per reati specifici, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione del pubblico ministero di turno, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il contesto dei controlli antidroga

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli predisposti dalla Questura di Brindisi per contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti sul territorio. Le attività di prevenzione e repressione dello spaccio proseguono con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili e ai soggetti già noti per precedenti specifici.

IPA