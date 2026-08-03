Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque arresti a Brindisi, dove una banda è stata fermata con l’accusa di rapina aggravata, porto illegale di armi e ricettazione. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale su richiesta della Procura locale, dopo un’indagine avviata in seguito a un colpo messo a segno il 24 aprile 2026 ai danni di un noto fast food cittadino. Due dei fermati sono inoltre indiziati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la mattina odierna ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brindisi e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque soggetti. I destinatari del provvedimento sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso tra loro, dei reati di rapina aggravata, porto illegale di armi comuni da sparo e ricettazione.

Il colpo al fast food e la fuga

L’attività investigativa è partita dopo la rapina avvenuta il 24 aprile 2026 presso un fast food molto frequentato della città. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tre membri del gruppo, con il volto coperto e presumibilmente armati, hanno fatto irruzione nel locale. Dopo aver minacciato l’addetto alla vigilanza e le cassiere, sono riusciti a impossessarsi di una somma pari a 618,25 euro, dandosi poi rapidamente alla fuga.

All’esterno del locale li attendeva un quarto complice, pronto a garantire la fuga a bordo di un’utilitaria. L’auto, risultata oggetto di un precedente furto, è stata ritrovata alcune ore dopo la rapina completamente bruciata nell’agro di Brindisi.

Indagini e ruoli dei componenti della banda

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Brindisi, sono state condotte attraverso approfondite attività tecniche e investigative. Gli investigatori sono riusciti a raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti dei cinque destinatari della misura cautelare, tutti originari della città e già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Gli elementi raccolti hanno permesso di delineare con precisione i ruoli dei singoli partecipanti sia nella pianificazione che nell’esecuzione dell’azione criminale.

Spaccio di droga e ulteriori illeciti

Nell’ambito delle indagini, è emerso che due dei cinque soggetti coinvolti nella rapina sono anche indiziati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana. Gli investigatori hanno accertato che in diverse occasioni i due detenevano droga destinata allo spaccio e, in altre circostanze, cedevano o vendevano narcotici a terzi sulle piazze di Brindisi e San Pietro Vernotico.

Perquisizioni e ulteriori sviluppi

Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, le forze dell’ordine hanno effettuato anche perquisizioni personali e domiciliari, su decreto dell’Autorità giudiziaria. L’obiettivo era acquisire ulteriori elementi utili alle indagini e rafforzare il quadro accusatorio nei confronti degli indagati.

IPA