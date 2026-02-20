Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sei arresti e due società sequestrate il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro il traffico illecito di rifiuti tra Italia e Bulgaria. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nelle province di Brindisi, Bari, Salerno e Sofia (Bulgaria), e riguarda un sodalizio criminale accusato di aver organizzato spedizioni e smaltimenti illegali di rifiuti speciali per ottenere un ingiusto profitto attraverso la violazione delle norme ambientali.

Operazione internazionale coordinata dai Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha coinvolto il Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, insieme ai Comandi Provinciali competenti. L’attività investigativa, avviata nel gennaio 2024 e protrattasi per diversi mesi, ha permesso di smantellare una rete criminale dedita al traffico illecito di rifiuti con l’aggravante della transnazionalità, alla spedizione illecita di rifiuti e alla gestione illecita di rifiuti. Le indagini hanno interessato la Bulgaria, la Grecia e la provincia di Brindisi, da cui provenivano i rifiuti oggetto delle attività illecite.

Le modalità del traffico illecito

L’inchiesta, condotta anche attraverso intercettazioni, video riprese e pedinamenti, ha ricostruito il modus operandi della banda. I rifiuti, principalmente scarti industriali e tessili non pericolosi, venivano raccolti da un impianto della provincia di Brindisi e affidati a società di intermediazione compiacenti. Per eludere i controlli e risparmiare sui costi di smaltimento, i responsabili attribuivano ai rifiuti codici CER falsi e producevano documentazione di accompagnamento contraffatta. In questo modo, migliaia di tonnellate di rifiuti venivano trasportate e smaltite illegalmente in aziende situate in Bulgaria e Grecia, con la collaborazione di spedizionieri e dipendenti di società colluse.

Il profitto illecito e i sequestri

Il sistema criminale ha permesso agli indagati di ottenere un illecito profitto stimato in circa 300.000 euro, somma per la quale è stato disposto il sequestro per equivalente. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate anche due società e 44 automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti. Il sequestro di tre automezzi avvenuto il 15 maggio 2024 ha fornito una prova concreta della discrepanza tra la documentazione ufficiale e la reale natura dei rifiuti trasportati: le analisi hanno infatti rilevato che i carichi, dichiarati come plastiche miste, erano in realtà composti da un mix di materiali edili, tessili e altre impurità, con una percentuale di inerti superiore al 60%.

Le rotte e i meccanismi del traffico

Gli automezzi partivano dalla società di Brindisi e raggiungevano il porto locale, dove venivano imbarcati con la complicità di spedizionieri e dipendenti di aziende coinvolte. Una volta giunti in Bulgaria e Grecia, i rifiuti, invece di essere sottoposti alle previste attività di recupero o smaltimento tramite incenerimento, venivano abbandonati in capannoni industriali dismessi o, in alcuni casi, direttamente su terreni agricoli. La classificazione fittizia dei rifiuti e la produzione di rapporti di prova falsificati consentivano di aggirare le normative e ridurre drasticamente i costi di gestione.

Il ruolo delle società e l’evoluzione delle pratiche illecite

Significativo il cambiamento nelle dichiarazioni della ditta coinvolta: fino al 2019 venivano dichiarati ingenti quantitativi di rifiuti misti derivanti da trattamento meccanico (circa 143.275 kg nel 2019), correttamente catalogati con il codice EER 191212. Dal 2020, con l’individuazione dei canali esteri di smaltimento, la ditta ha quasi azzerato il trattamento di questi rifiuti (0 kg nel 2020), mentre è aumentata l’esportazione di rifiuti dichiarati come recuperabili, grazie all’attribuzione di codici meno onerosi. Questo stratagemma ha permesso di accedere a procedure di smaltimento più economiche, a scapito della legalità e dell’ambiente.

Collaborazione internazionale e indagini in corso

Le indagini sono state condotte anche in collaborazione con le autorità di polizia bulgare, nell’ambito di un’attività di cooperazione internazionale che ha permesso di ricostruire i meccanismi illeciti del traffico. In totale, sono 14 le persone indagate dai Carabinieri del NOE, tra cui autisti, organizzatori dei trasporti, intermediari e gestori delle società coinvolte. L’applicazione delle misure cautelari, giunta dopo gli interrogatori preventivi disposti dal giudice, mira a impedire il ripetersi delle attività criminali e a preservare le fonti di prova, evitando ulteriori abbandoni illeciti di rifiuti e la produzione di documentazione falsa.