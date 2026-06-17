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Due cittadini tunisini sono stati arrestati con l’accusa di incendio doloso al centro di trattenimento per il rimpatrio di Restinco. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Brindisi dopo un’indagine avviata a seguito dell’episodio avvenuto il 4 giugno. I due sono stati individuati grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, e la misura cautelare in carcere è stata convalidata dalla Procura.

Le indagini e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle forze dell’ordine è scattato nel pomeriggio del 4 giugno, quando un incendio è divampato all’interno del centro di trattenimento per il rimpatrio di Restinco, situato nella provincia di Brindisi. La Squadra mobile, intervenuta tempestivamente, ha avviato un’attività investigativa che ha permesso di raccogliere elementi utili per risalire ai presunti responsabili.

Le prove raccolte

Le indagini sono state supportate dalle testimonianze dei presenti e dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del centro. Questi elementi hanno consentito agli investigatori di identificare nei due cittadini tunisini, ospiti della struttura, i presunti autori dell’incendio. La ricostruzione dei fatti ha portato quindi all’arresto dei due soggetti.

Le misure adottate dalla Procura

Una volta individuati, i due cittadini tunisini sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica di Brindisi, che ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare in carcere. Le autorità hanno sottolineato che il procedimento penale è ancora in corso e che la colpevolezza degli arrestati dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.

IPA