Brindisi, hashish e cocaina nascosti in casa: due giovani arrestati per spaccio e rimessi subito in libertà

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Brindisi, due giovani sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti durante controlli della Polizia di Stato. L’operazione, avvenuta il 24 aprile, è stata finalizzata al contrasto dello spaccio di droga.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la mattina del 24 aprile, la Polizia di Stato di Brindisi ha arrestato due giovani, uno nato nel ’98 e l’altro nel ’97, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e cocaina. L’operazione è stata condotta nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore Giampietro Lionetti nel Comune di Brindisi.

Perquisizioni e ritrovamenti

Durante due distinte perquisizioni domiciliari, effettuate con l’ausilio di un’Unità Cinofila della Polizia di Frontiera di Brindisi, sono stati rinvenuti presso l’abitazione del giovane del ’98 circa 23 grammi di hashish, già confezionati in singole dosi. Presso il ragazzo del ’97, sono stati trovati circa 47 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e denaro contante pari a 775 euro in banconote di piccolo taglio. Inoltre, nella disponibilità di quest’ultimo, sono stati trovati dispositivi utilizzati per il furto di autovetture.

Decisione dell’Autorità Giudiziaria

L’Autorità Giudiziaria, informata degli avvenuti arresti, non ha ritenuto sussistenti particolari esigenze cautelari e ha disposto la rimessione in libertà dei giovani, in attesa della convalida.

Fonte foto: IPA