Brindisi, hashish nascosto in casa e in giardino: 18enne incastrato con mezzo chilo di droga

Un giovane di Brindisi è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel tardo pomeriggio del 19 giugno, quando la Polizia di Stato ha eseguito una perquisizione presso la sua abitazione, scoprendo un’ingente quantità di hashish. L’operazione è stata condotta nell’ambito di controlli specifici disposti dal Questore per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile di Brindisi avevano ricevuto informazioni su una possibile attività illecita presso l’abitazione del giovane, classe 2006. La perquisizione ha portato al ritrovamento di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 450 grammi. All’interno della casa, sono stati rinvenuti 250 grammi di hashish, già suddivisi e confezionati per la vendita al dettaglio. Inoltre, all’esterno, in un’area sempre riconducibile al giovane, sono stati scoperti altri due panetti di hashish, ciascuno del peso di 100 grammi.

Conseguenze legali

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Brindisi, dove attende la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione sottolinea l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga e nel garantire la sicurezza della comunità.

Fonte foto: IPA