Otto vetture rubate e cannibalizzate, un fucile smontato e 90 cartucce sono stati rinvenuti e sequestrati dalle Volanti della Questura di Brindisi nelle campagne della periferia sud della città, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei furti di autoveicoli e alla prevenzione di altri reati connessi.

Controlli intensificati nelle aree a rischio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le pattuglie dell’UPGSP hanno da tempo concentrato la loro attenzione sulle zone del capoluogo dove si sono verificati numerosi rinvenimenti di veicoli rubati. In particolare, le campagne della periferia sud sono state oggetto di una serie di servizi mirati, grazie anche alla profonda conoscenza del territorio maturata dagli agenti.

Il ritrovamento delle otto carcasse di auto

Durante una delle recenti perlustrazioni, il personale delle Volanti in servizio a Brindisi ha scoperto ben otto carcasse di autovetture, quasi completamente smontate e private delle parti essenziali. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che tutti i veicoli erano provento di furto. Il ritrovamento conferma come la zona sia spesso utilizzata per lo smontaggio e l’abbandono di auto rubate, fenomeno che rappresenta una delle principali criticità per la sicurezza locale.

Munizioni e arma da fuoco sequestrate

Nel corso delle stesse operazioni, gli agenti hanno effettuato un’attenta analisi dell’area, individuando in prossimità di un canale di acque reflue un sacchetto in cellophane. All’interno sono state trovate 90 cartucce inesplose di varie marche, di cui 89 Calibro 12 e una Calibro 20, destinate a fucili da caccia. Poco distante, davanti a un rudere abbandonato, è stato rinvenuto un fucile lungo, smontato e nascosto tra i detriti.

Gli oggetti ritrovati erano perfettamente funzionanti e avrebbero potuto essere utilizzati per commettere ulteriori reati.

IPA