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Un arresto e oltre 80 grammi di cocaina sequestrati a Brindisi e nei centri abitati a sud del capoluogo. Un uomo di cinquantasette anni, incensurato e originario di Torchiarolo, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato eseguito il 26 marzo nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

Operazione della Polizia: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto al termine di una perquisizione condotta sia sull’autovettura dell’uomo sia presso un’abitazione a lui riconducibile, situata nel centro abitato di Torchiarolo. Gli agenti della Squadra Mobile avevano maturato forti sospetti circa il coinvolgimento del cinquantasettenne in una fiorente attività di spaccio di droga, che si sarebbe estesa anche ai paesi limitrofi.

La perquisizione: cocaina nascosta e materiale per il confezionamento

Durante la perquisizione dell’auto, i poliziotti hanno scoperto 14 involucri già confezionati di cocaina, nascosti nella plancia del veicolo, per un peso complessivo di circa 10 grammi. La successiva ispezione dell’abitazione ha permesso di rinvenire ulteriori 72 grammi di cocaina, parte dei quali suddivisi in 56 involucri pronti per la vendita, oltre a un involucro di dimensioni maggiori. Inoltre, sono stati trovati bilancini di precisione e materiali utilizzati per il confezionamento della droga.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Alla luce delle prove raccolte, il cinquantasettenne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Brindisi.

IPA