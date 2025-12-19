Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Durante i controlli dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità nella provincia di Brindisi sono state sequestrate oltre 100 confezioni di panettoni. I militari hanno scoperto la commercializzazione fraudolenta di dolci natalizi etichettati come artigianali ma prodotti industrialmente, mentre è stata chiusa anche un’attività di vendita di gelato per cani priva di autorizzazioni.

Controlli dei Carabinieri su prodotti natalizi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto ha intensificato i controlli sui prodotti tipici delle festività natalizie nella provincia di Brindisi. L’attenzione dei militari si è concentrata in particolare su una nota pasticceria locale, sottoposta a una verifica igienico-sanitaria approfondita.

Scoperta la frode sui panettoni artigianali

Durante l’ispezione, i Carabinieri del NAS hanno scoperto che nella pasticceria venivano commercializzati panettoni dichiarati artigianali, ma in realtà provenienti da un’industria del Nord Italia. I dolci, acquistati in grandi quantità, venivano poi nuovamente etichettati come prodotti artigianali, stoccati in magazzino e messi in vendita in vista delle imminenti festività natalizie. In totale, sono state sequestrate oltre 100 confezioni di panettoni con etichette ingannevoli.

Chiusura dell’attività di gelato per cani

Nello stesso contesto operativo, gli specialisti del NAS hanno riscontrato irregolarità anche nell’attività di preparazione e vendita di “gelato per cani”. L’attività è risultata priva delle necessarie autorizzazioni e per questo motivo è stata sottoposta a chiusura immediata.

Sanzioni e deferimento per frode in commercio

Il titolare della pasticceria è stato destinatario di sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro e deferito alla Procura della Repubblica competente. L’uomo è ritenuto ipoteticamente responsabile del reato di frode in commercio, in relazione alla vendita dei panettoni industriali spacciati per artigianali.

Panettoni devoluti in beneficenza

Al termine delle operazioni, dopo aver accertato la genuinità dei prodotti, i Carabinieri del NAS hanno disposto, su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, la devoluzione dei panettoni sequestrati ad enti caritatevoli della provincia di Brindisi. I dolci saranno così destinati a famiglie indigenti in occasione delle festività, trasformando un tentativo di frode in un gesto di solidarietà.

IPA