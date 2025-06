Brindisi, patenti rilasciate senza esame: sei denunciati per falsi corsi su camion e mezzi pesanti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei persone sono state denunciate per falsità ideologica in atto pubblico a Brindisi, dopo un’indagine condotta dalla Polizia di Stato. L’inchiesta ha rivelato che un istruttore di guida, il legale rappresentante di un’autoscuola e il direttore di un corso di formazione hanno falsificato certificazioni di idoneità per quattro allievi, inducendo la Motorizzazione Civile a rilasciare patenti senza la necessaria formazione pratica.

La scoperta dell’inganno

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è stata condotta dalla Sezione Polizia Stradale di Brindisi. Gli investigatori hanno scoperto che i responsabili dell’autoscuola e del corso di formazione avevano attestato falsamente il completamento delle ore di guida pratiche obbligatorie per il conseguimento della patente C.Q.C. merci e persone. Questo ha permesso agli allievi di sostenere l’esame di abilitazione senza aver realmente completato la formazione necessaria.

Le conseguenze per la sicurezza stradale

La Motorizzazione Civile di Brindisi, ingannata dalle false attestazioni, ha rilasciato i titoli abilitativi, credendo di aver rispettato l’obbligo di esercitazione. Questo sistema illegale rappresenta un grave rischio per la sicurezza della circolazione stradale, poiché consente a individui non adeguatamente formati di guidare veicoli pesanti, mettendo in pericolo la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Un sistema da smantellare

L’indagine ha portato alla luce un sistema ben organizzato che minaccia la sicurezza pubblica. Le autorità stanno ora lavorando per smantellare questa rete e prevenire ulteriori abusi. La Polizia di Stato di Brindisi continua a monitorare la situazione e a collaborare con la Motorizzazione Civile per garantire che le patenti siano rilasciate solo a chi ha completato la formazione richiesta.

Fonte foto: IPA