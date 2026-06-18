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Un arresto a Brindisi nei confronti di cittadini palestinesi, accusati di istigazione a commettere delitti di natura terroristica tramite l’uso di sistemi informatici. L’azione è stata eseguita il 18 giugno 2026, su disposizione del Tribunale di Lecce, a seguito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo.

Operazione coordinata dalle autorità giudiziarie

Stando alle informazioni pubblicate sul sito None, il Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei Carabinieri, con il supporto del Comando Provinciale di Brindisi, dei militari del G.I.S., del VI Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e del Nucleo Cinofili di Tito, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un trentenne palestinese residente nella provincia. L’uomo è gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti, aggravati dall’utilizzo di sistemi informativi e telematici, con la specifica che tali delitti sono di natura terroristica.

Perquisizione e indagini su un secondo indagato

Contestualmente all’arresto, è stata eseguita una perquisizione domiciliare nei confronti di un venticinquenne connazionale, indagato in stato di libertà per la stessa ipotesi di reato. Anche in questo caso, l’accusa riguarda la istigazione a commettere delitti di natura terroristica attraverso strumenti digitali.

Le origini dell’indagine: monitoraggio e segnalazione

L’attività investigativa, diretta dalla Procura Distrettuale di Lecce e coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, si è basata su un costante monitoraggio e web patrolling effettuato dalle articolazioni dell’Arma dei Carabinieri. L’indagine ha avuto origine nell’aprile 2025, quando una Stazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi ha segnalato all’Autorità Giudiziaria la presenza di un profilo su una nota piattaforma social, riconducibile a uno degli indagati. Su tale profilo erano stati pubblicati foto, video e commenti relativi al conflitto israelo-palestinese.

Radicalizzazione e propaganda online

Lo sviluppo investigativo condotto dal ROS ha permesso di ricostruire la rete relazionale virtuale degli indagati e, soprattutto, di documentare un progressivo processo di radicalizzazione dell’uomo arrestato. Gli inquirenti hanno registrato il passaggio da una posizione di generica solidarietà verso la causa palestinese a manifestazioni di crescente adesione alla retorica jihadista. Sono state individuate espressioni di apprezzamento e apologia verso azioni di terrorismo e il martirio, considerato come forma suprema di devozione religiosa, fino a dichiarazioni di sostegno ideologico ad azioni dirette.

Contenuti istigatori e legittimazione della violenza

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’attività degli indagati si è tradotta nella pubblicazione e diffusione quotidiana, tramite le principali piattaforme digitali, di contenuti mediatici dal chiaro carattere istigatorio. In questi materiali venivano glorificati il martirio e la jihad, esaltati gli attacchi armati anche contro obiettivi civili e legittimato teologicamente l’uso della violenza indiscriminata contro gli infedeli.

Assenza di legami con organizzazioni terroristiche strutturate

Le prove raccolte nel corso delle indagini non hanno consentito di attestare l’appartenenza formale degli indagati a organizzazioni terroristiche strutturate. Tuttavia, è stata accertata la loro adesione a una rete di coordinamento informale ispirata all’ideologia jihadista, caratterizzata da una sistematica attività di propaganda nel mondo virtuale.

IPA