Tre persone sono state denunciate per alcuni fatti avvenuti all’aeroporto “Del Salento” di Brindisi, dove una protesta scaturita dal dirottamento di due voli WizzAir diretti a Tirana è degenerata in una vera e propria rivolta. I fatti sono avvenuti tra il 6 e il 7 gennaio 2026, quando centinaia di passeggeri, per lo più di nazionalità albanese, sono stati costretti a sbarcare a causa delle proibitive condizioni meteo sullo scalo di destinazione. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la situazione è rapidamente sfuggita di mano, portando a tre cittadini albanesi indagati per una serie di reati legati alla protesta.

La notte della protesta: cosa è successo all’aeroporto di Brindisi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la notte tra il 6 e il 7 gennaio 2026 è stata segnata da forti disordini all’aeroporto “Del Salento” di Brindisi. A causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno reso impossibile l’atterraggio a Tirana, due voli WizzAir provenienti da Bergamo e Bologna sono stati dirottati sullo scalo pugliese. Circa 400 passeggeri, in gran parte di nazionalità albanese, sono stati fatti sbarcare intorno alle 3 del mattino. La situazione, già tesa per il disagio subito, è rapidamente degenerata in una protesta accesa contro le autorità presenti.

La protesta degenera: rottura del cordone di sicurezza e irruzione sulla pista

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nonostante i tentativi della Polizia di Frontiera e della Guardia di Finanza di mantenere l’ordine, un gruppo di passeggeri ha superato il cordone di sicurezza predisposto nell’area arrivi extra-Schengen. Gli agenti sono stati spintonati e una porta allarmata è stata danneggiata, consentendo così l’apertura di un varco verso la pista aeroportuale. In pochi istanti, decine di persone hanno fatto irruzione nell’area Apron, occupando gli stands dove erano parcheggiati i due velivoli.

L’intervento delle forze dell’ordine e il ritorno alla calma

L’intervento tempestivo degli operatori della Polizia di Stato dell’Ufficio della Polizia di Frontiera, con il supporto dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha evitato conseguenze più gravi e possibili ripercussioni sul traffico aereo e sulla funzionalità dello scalo. Dopo momenti di forte tensione, la situazione è stata riportata sotto controllo e tutti i passeggeri sono stati fatti rientrare in Albania a bordo di un traghetto partito dal porto di Brindisi nella stessa giornata.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’aeroporto, gli investigatori hanno individuato il ruolo centrale di tre persone che si sarebbero distinte per la loro aggressività e per la capacità di trascinare la folla, contribuendo a innescare la protesta degenerata in atti di violenza e insofferenza collettiva. I tre cittadini albanesi sono stati identificati successivamente, durante i controlli di frontiera al Terminal di Costa Morena, mentre si stavano imbarcando su una motonave diretta a Valona. Le indagini tecniche svolte dalla Squadra di Polizia Giudiziaria dell’Ufficio della Polizia di Frontiera, con il supporto dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza, hanno confermato le responsabilità dei soggetti coinvolti.

I reati contestati: turbamento di pubblico servizio, violenza e danneggiamento

I tre indagati dovranno rispondere, a vario titolo, di turbamento di pubblico servizio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato di beni pubblici, occupazione arbitraria di edifici pubblici e violazione delle norme di sicurezza aeroportuale. Le accuse sono state formalizzate dopo l’analisi delle immagini e delle testimonianze raccolte durante la notte di disordini.

Le indagini proseguono

Le autorità giudiziarie, coordinate dall’Autorità Giudiziaria competente, stanno proseguendo le indagini per individuare eventuali altri responsabili coinvolti nella protesta.

