Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezza in California, mistero sul suo account Instagram

La cantante Britney Spears è stata arrestata in California per sospetta guida in stato di ebbrezza. Sarebbe rimasta in carcere soltanto tre ore, in piena notte, e sarebbe stata rilasciata all’alba. Nelle ore successive, l’account Instagram della pop star è diventato irraggiungibile. I profili social della cantante erano già stati disattivati alcuni mesi fa, dopo la pubblicazione di una serie di post definiti “preoccupanti” dai fan.

Britney Spears arrestata in California

La polizia della contea di Ventura, in California, avrebbe arrestato Britney Spears nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2026 per sospetta guida in stato di ebbrezza.

La notizia è stata riportata dal sito Usa Today, che ha citato come fonte l’ufficio dello sceriffo della contea. La pop star sarebbe stata fermata attorno alle 3:00 del mattino.

Spears sarebbe stata rilasciata dalla prigione locale tre ore dopo il suo arresto, attorno alle 6 del mattino del 5 marzo.

L’account Instagram di Britney Spears è irraggiungibile

A più di 12 ore dall’arresto della pop star, il suo account Instagram risulta completamente irraggiungibile. Non sarebbe la prima volta che Britney Spears disattiva i propri social dopo una controversia negli ultimi mesi.

A novembre del 2025 il profilo Instagram della pop star era stato oscurato, con molti fan che sospettavano che potesse essere stato del tutto rimosso.

La decisione era arrivata a seguito di una serie di post definiti “preoccupanti” da molti fan, in cui Spears aveva mostrato alcune ferite dicendo di essere “caduta dalle scale” e aveva parlato della sua esperienza in riabilitazione e i successivi 13 anni di tutela legale nei suoi confronti da parte della famiglia.

La tutela legale di Britney Spears da parte del padre

Dal 2008 fino al 2021, Britney Spears è rimasta sotto la tutela legale del padre. La tutela era iniziata dopo una serie di crisi di salute mentale della pop star, seguite al divorzio con il marito Kevin Federline e alla perdita della custodia dei due figli della coppia da parte della cantante.

Il padre di Britney, Jamie Spears, prese il controllo anche delle proprietà intellettuali della figlia. Molti fan della pop star iniziarono ad accusare la famiglia di “sfruttare” la cantante e diedero vita al movimento “Free Britney“, per porre fine alla tutela.

Il movimento prese piede nel 2019 e portò a un processo di revisione. La tutela legale fu definitivamente revocato a nel 2021.