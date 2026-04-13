Britney Spears in rehab, ricovero volontario in clinica per abuso di alcol e Adderrall: "Ha toccato il fondo"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Nuova crisi per Britney Spears. La popstar 44enne ha deciso di ricoverarsi volontariamente in una struttura di cura per affrontare una dipendenza da sostanze. La notizia è stata confermata da un rappresentante dell’artista: la scelta è stata presa in seguito all’ultimo arresto, per guida in stato di ebbrezza, avvenuto lo scorso marzo.

L’arresto a marzo e i problemi legali

Britney Spears, come confermato dai registri dell’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura, era stata fermata lo scorso 4 marzo 2026 dalla California Highway Patrol.

L’intervento degli agenti era scattato dopo la segnalazione di una BMW nera che procedeva ad alta velocità sulla US 101.

In quell’occasione, la cantante – da sola in auto – ha mostrato evidenti segni di alterazione: dopo l’alcoltest è stata arrestata con l’accusa di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di un mix di alcol e droghe.

Dopo il rilascio, avvenuto poche ore dopo, gli investigatori hanno consegnato il caso alla Procura il 23 marzo: le autorità dovrebbero pronunciarsi sulle accuse definitive entro l’udienza fissata per il 4 maggio 2026.

I retroscena: l’abuso di Adderall e il sostegno dei figli

Dettagli più intimi sul crollo della cantante arrivano da TMZ, secondo cui Britney avrebbe confessato di aver “toccato il fondo“.

La dipendenza non riguarderebbe solo l’alcol, ma anche l’Adderall, un farmaco stimolante a base di anfetamine che può causare paranoia e gravi problemi cardiaci.

Sempre secondo le fonti di TMZ, la popstar sarebbe solita rifornirsi del medicinale durante frequenti viaggi in Messico, dove l’accesso al farmaco è più semplice.

In questo percorso di riabilitazione, Britney Spears ha il pieno sostegno dei figli Sean Preston (20 anni) e Jayden James (19 anni), che da tempo la incoraggiavano a cercare aiuto.

Una scelta strategica per il tribunale?

Oltre alla necessità clinica, il ricovero potrebbe avere una valenza legale.

Come riportato da Adnkronos tramite fonti vicine all’artista, Britney Spears è consapevole che intraprendere seriamente la riabilitazione prima dell’udienza del 4 maggio “potrebbe rappresentare un vantaggio davanti al giudice”.

Il suo portavoce, in una nota riportata da Associated Press, ha definito l’incidente di marzo “spiacevole e del tutto ingiustificabile”, sottolineando che questo passo è considerato “il primo verso un cambiamento necessario e atteso da tempo” nella vita della popstar, che dal 2021 è tornata in pieno controllo delle proprie finanze.