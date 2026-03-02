Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato in una località balneare nei pressi di Alicante un uomo di 45 anni originario di Taranto, latitante dal dicembre 2024 e ricercato per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. L’uomo, considerato un broker di rilievo nel narcotraffico internazionale, è stato individuato grazie a una complessa operazione coordinata tra le forze dell’ordine italiane e spagnole.

Il profilo del latitante e le accuse

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto del latitante tarantino è il risultato di una lunga e articolata attività investigativa che ha coinvolto diversi organismi di polizia italiani e internazionali.

L’uomo arrestato, un 45enne originario di Taranto, era destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Taranto. Su di lui pendeva una condanna a oltre 13 anni di reclusione per gravi reati quali spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Secondo gli inquirenti, il soggetto ricopriva un ruolo di primo piano come broker nel traffico internazionale di droga, gestendo importanti canali di approvvigionamento e distribuzione.

La fuga e la latitanza

Il 45enne si era reso irreperibile dal dicembre 2024, riuscendo a sfuggire a un mandato di cattura. Dopo mesi di ricerche, le indagini hanno permesso di accertare che il ricercato aveva trovato rifugio nel sud della Spagna, dove si avvaleva della collaborazione di alcuni complici per eludere i controlli delle autorità.

Le indagini e la collaborazione internazionale

La Squadra Mobile di Taranto, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, ha condotto un’attività investigativa meticolosa, avvalendosi del supporto del Servizio Centrale Operativo, del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. Fondamentale è stato anche il contributo del collaterale estero attivato dallo SCIP, che ha permesso di localizzare il latitante oltre confine.

L’arresto in Spagna

A seguito dell’emissione di un mandato di Arresto Europeo da parte della Procura Generale di Taranto, su richiesta degli investigatori della Squadra Mobile jonica, la Guardia Civil spagnola ha rintracciato il ricercato in una piccola località balneare nei pressi di Alicante. L’operazione si è conclusa con la cattura dell’uomo, che ora si trova detenuto in territorio iberico in attesa delle procedure di estradizione verso l’Italia.

Le prossime fasi

Il 45enne tarantino rimane attualmente in custodia presso le autorità spagnole. Le procedure per l’estradizione sono già state avviate e, una volta completate, l’uomo dovrà scontare in Italia la pena residua di oltre 13 anni di reclusione per spaccio e ricettazione.

IPA