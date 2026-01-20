Brooklyn Beckham attacca i genitori e difende la moglie Nicola Peltz, "umiliato da mia madre al matrimonio"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Brooklyn Beckham ha attaccato duramente la sua famiglia e, più precisamente, il padre David Beckham e la madre Victoria Adams, per difendere la moglie Nicola Peltz. In una serie di Storie pubblicate su Instagram, il figlio dell’ex calciatore e dell’ex Spice Girls ha criticato duramente i genitori con cui, ha detto, non ha intenzione di riconciliarsi.

Perché Brooklyn Beckham ha attaccato i genitori

I rumors su una spaccatura all’interno della famiglia Beckham circolavano da tempo, ma le Storie pubblicate su Instagram da Brooklyn Beckham nella serata di lunedì 19 gennaio hanno ufficializzato la “rottura” tra il modello e fotografo 26enne e i genitori David e Victoria Beckham.

Brooklyn Beckham ha scritto: “Sono rimasto in silenzio per anni e ho compiuto ogni sforzo per mantenere la questione privata, ma i miei genitori e il loro team hanno continuato a rivolgersi alla stampa, non lasciandomi altra scelta se non quella di parlare e dire la verità su alcune delle bugie che sono state pubblicate”.

La posizione del 26enne è netta: “Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sono controllato, mi sto facendo valere per la prima volta nella mia vita”.

Il racconto di Brooklyn Beckham sui genitori David e Victoria

Nel suo lungo sfogo social, Brooklyn Beckham ha raccontato: “Per tutta la mia vita, i miei genitori hanno controllato la narrazione sulla stampa sulla nostra famiglia”.

Il figlio di David e Victoria Beckham ha scritto anche: “La mia famiglia dà più valore alla promozione pubblica e agli accordi commerciali che a qualsiasi altra cosa. Il marchio Beckham viene prima di tutto. L’amore familiare è deciso da quanto pubblichi sui social media o da quanto velocemente molli tutto per presentarti e posare per una foto di famiglia, anche se a spese dei nostri obblighi professionali”.

E ancora: “Per anni ci siamo fatti in quattro per presentarci e dare il nostro supporto a ogni sfilata, ogni festa e ogni attività con la stampa per mostrare la ‘nostra famiglia perfetta’.

Il racconto di Brooklyn Beckham sul matrimonio con Nicola Peltz

Il matrimonio tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz ha inasprito le tensioni all’interno della famiglia Beckham.

Brooklyn ha raccontato che i genitori avrebbero “cercato incessantemente di rovinare la mia relazione”. Tra gli episodi citati, spiccano la decisione di Victoria di non realizzare più l’abito da sposa di Nicola Peltz “all’ultimo minuto” e le presunte pressioni per fargli cedere i diritti sul proprio nome prima delle nozze. La sera prima della cerimonia, la sua famiglia avrebbe pronunciato la frase: “Nicole non è del nostro sangue“.

Anche durante la cerimonia si sono vissuti momenti di tensione. Il racconto di Brooklyn Beckham: “Mia madre si è appropriata del mio primo ballo con mia moglie che era stato pianificato settimane prima su una romantica canzone d’amore. Il 26enne ha definito il ballo di Victoria “molto inappropriato” e ha aggiunto: “Non mi sono mai sentito così a disagio e umiliato in tutta la mia vita”.

Le accuse di Brooklyn Beckham alla sua famiglia non finiscono qui e, alla base, ci sarebbe il “clima di costante ostilità” verso la moglie Nicola, con Victoria che avrebbe “ripetutamente invitato donne del mio passato nelle nostre vite” per creare disagio.

Brooklyn ha raccontato anche di un viaggio a Londra per il compleanno del padre David Beckham, durante il quale la coppia sarebbe stata respinta, con l’ex calciatore che avrebbe accettato di vederlo solo “a patto che Nicola non fosse invitata”. “È stato uno schiaffo in pieno viso. Più tardi, quando la mia famiglia è venuta a Los Angeles, si sono rifiutati di vedermi del tutto”, ha aggiunto ancora Brooklyn.

Brooklyn Beckham a difesa della moglie Nicola Peltz

Su Instagram, Brooklyn Beckham ha difeso ancora la moglie Nicola Peltz: “La narrazione secondo cui mia moglie mi controlla è completamente distorta. Sono stato controllato dai miei genitori per la maggior parte della mia vita. Sono cresciuto con un’ansia opprimente. Per la prima volta nella mia vita, da quando mi sono allontanato dalla mia famiglia, quell’ansia è scomparsa”.

La chiosa finale: “Io e mia moglie non vogliamo una vita modellata dall’immagine, dalla stampa o dalla manipolazione. Tutto ciò che vogliamo è pace, privacy e felicità per noi e la nostra futura famiglia”.

“No comment” da David e Victoria Beckham

Nessun commento alle Storie pubblicate da Brooklyn Beckham è arrivato dai suoi genitori David e Victoria.

I loro rappresentanti, contattati dalla Bbc, non hanno rilasciato dichiarazioni.