Brooklyn Beckham, i genitori hanno brevettato il nome del figlio: non può ancora usarlo per lanciare prodotti

Dopo l’attacco social di Brooklyn Beckham ai genitori, spunta un nuovo dettaglio che rende ancora più complesso il rapporto nella famiglia dell’ex calciatore inglese. Victoria Beckham avrebbe infatti brevettato il nome del figlio Brooklyn. Il contratto scade nel dicembre 2026 ed è valevole sia in Gran Bretagna che in tutta Europa. Con questa mossa, Brooklyn Beckham non può utilizzare il suo nome per sfruttarlo commercialmente.

Famiglia Beckham, il brevetto sui nomi

Non sarebbe solo Brooklyn il nome brevettato da Victoria e David Beckham.

Come riporta il Corriere della Sera, la coppia, tra le più ricche del Regno Unito, avrebbe infatti brevettato anche i nomi Romeo, Cruz e Harper, gli altri tre figli della coppia.

Il contratto per tutti e quattro nomi sarebbe stato rinnovato nel 2016 e durerebbe dieci anni.

Con questa scelta, Victoria e David Beckham avrebbero il pieno utilizzo del nome dei figli evitando così che gli stessi possano sfruttarlo.

Le accuse di Brooklyn Beckham

Il lungo sfogo social di Brooklyn Beckham nei confronti dei genitori e pubblicato il 20 gennaio nascerebbe proprio per questi motivi.

Il primogenito della coppia non può utilizzare il suo nome per qualsiasi tipo di iniziativa imprenditoriale.

La protezione del marchio gli impedirebbe di trovare la propria strada professionale.

Su Instagram, Brooklyn Beckham si è scagliato contro i genitori spiegando che non crede che possa esserci una riconciliazione.

Alla vigilia del suo matrimonio con Nicola Peltz, David Beckham e Victoria avrebbero cercato di convincerlo a lasciare a loro il controllo del suo nome.

Una scelta non approvata dal figlio che ora parlerebbe con loro solo tramite avvocati.

L’ossessione per la moglie Nicola Peltz

Come riporta il Corriere della Sera, la stampa britannica sostiene che i due famosi genitori siano preoccupati per l’ossessione del figlio per sua moglie.

I Beckham sosterrebbero che il loro figlio Brooklyn sia controllato da Nicola Peltz.

Inoltre, sarebbero contrari ai tanti tatuaggi che il primogenito della coppia ha dedicato alla moglie.

A queste accuse, Brooklyn Beckham ha risposto sui social spiegando che, in realtà, i suoi genitori lo hanno manipolato in tutti questi anni.