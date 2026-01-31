Bruce Springsteen a Minneapolis contro Ice e Trump, sulla chitarra la scritta "arrest the president"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Bruce Springsteen non si è tirato indietro e si è presentato a Minneapolis per partecipare a un evento di protesta contro l’Ice, l’agenzia americana per il controllo dell’immigrazione. Il “Boss” si è esibito sul palco cantando Streets of Minneapolis, brano da lui appena composto proprio sulle vicende degli ultimi tempi, e sulla sua chitarra una chiarissima scritta di protesta contro il presidente Usa Donald Trump: “Arrest the president”.

Bruce Springsteen non si tira mai indietro di fronte all’attualità e non ha mai avuto paura di esprimere le sue idee e le sue posizioni politiche.

E in un momento di enormi e gravissime tensioni interne per gli Stati Uniti, il leggendario rocker ha fatto la sua scelta, presentandosi a Minneapolis.

A Minneapolis, il “Boss” ha partecipato, nello storico locale “First Avenue”, a un evento di raccolta fondi per le famiglie di Renee Good e Alex Pretti, vittime delle violenze dell’Ice.

Il rocker ha preso una posizione netta proprio contro gli agenti dell’Ice, l’agenzia americana per il controllo dell’immigrazione, e le violenze da loro commesse.

Springsteen è salito sul palco con una chitarra sulla quale c’era una scritta chiarissima: “Arrest the president”, in riferimento a Donald Trump.

L’evento è stato organizzato da Tom Morello di Rage Against The Machine: le voci della possibile presenza del rocker avevano iniziato da subito a circolare e la conferma non ha tardato ad arrivare.

La canzone anti-Ice

“Questo è per la gente di Minneapolis, del Minnesota e degli Stati Uniti d’America”, ha detto Bruce Springsteen dal palco, dove ha cantato Streets of Minnesota.

Il brano di protesta, composto pochi giorni fa e pubblicato sui social, è una risposta all’uccisione dei due cittadini americani Renee Good e Alex Pretti durante operazioni dell’Ice.

Springsteen stesso ha definito la canzone “una reazione al terrore di Stato“. Il testo del brano è una dura critica all’amministrazione e all’operato delle agenzie federali, descritte come l”‘armata privata di Re Trump”.