Bruce Willis non vive più con le figlie, la moglie Emma Heming vuole "prepararle alla morte del padre"

L’attore Bruce Willis, alle prese con la demenza frontotemporale, non vive più assieme alla sua famiglia. La moglie Emma Heming ha spiegato che questa scelta è stata presa per assicurare alla star di Hollywood le migliori cure e un’assistenza costante, definita “non compatibile” con la vita quotidiana assieme alle figlie. La stessa Heming ha detto di voler preparare le bambine “per quanto possibile, alla morte del loro padre”.

Come sta Bruce Willis

Le condizioni di salute di Bruce Willis, 70 anni, alle prese con la demenza frontotemporale (una malattia neurodegenerativa), sono sempre più complicate.

La star statunitense non vive più con la sua famiglia. In un’intervista tv a Good Morning America, la moglie di Bruce Willis, Emma Heming, ha spiegato che l’attore di “Die Hard – Duri a morire” e “Trappola di cristallo” è stato trasferito in una nuova abitazione, vicina alla casa di famiglia, dove è assistito 24 ore su 24.

“Ora so che Bruce riceve le migliori cure, il 100% del tempo” ha detto Emma Heming, sottolineando che Bruce Willis “ha bisogno di un’assistenza costante, che purtroppo non è più compatibile con la vita quotidiana assieme alle nostre figlie”.

La frase della moglie di Bruce Willis sulle figlie

Proprio a proposito delle figlie, nel libro “The Unexpected Journey”, Emma Heming ha raccontato: “Voglio dare un po’ di spazio alle nostre bambine e allo stesso tempo prepararle, per quanto possibile, alla morte del loro padre“.

La donna ha ammesso :”So che può sembrare cupo e sconvolgente ma è la cruda verità del mondo in cui mi trovo a navigare, cercando di proteggere le nostre figlie nella maniera migliore possibile”.

Bruce Willis e il video con i vigili del fuoco a Los Angeles

Bruce Willis si è ritirato dalle scene nel 2022 in seguito a una diagnosi iniziale di afasia, poi aggiornata a demenza frontotemporale.

Quest’ultima, come spiegato dall’Iss, è una malattia che colpisce principalmente la parte frontale e laterale del cervello e che causa anormalità del comportamento, della personalità, del linguaggio e del movimento.

A gennaio l’attore era apparso in un video pubblicato sui social dalla moglie Emma Heming. Nel filmato, Bruce Willis ringraziava un poliziotto per il lavoro svolto durante gli incendi che avevano devastato alcune aree di Los Angeles.