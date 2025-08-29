Bruce Willis va via di casa, la demenza peggiora: attore trasferito in una struttura con badanti 24 ore su 24

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La malattia di Bruce Willis è peggiorata e l’ormai ex attore 70enne non vive più con i familiari: Willis è stato trasferito in un’altra casa, situata comunque vicino all’abitazione di famiglia, per ricevere assistenza continua da un team di badanti. Da anni l’eroe dei film d’azione combatte contro una forma di demenza frontotemporale, una malattia neurodegenerativa che compromette progressivamente linguaggio, comportamento e capacità di comunicare.

Bruce Willis affetto da demenza frontotemporale

A confermare il trasferimento è stata la moglie Emma Heming in un’intervista alla giornalista Diane Sawyer, nello speciale andato in onda sulla ABC “Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey”.

“È stata una decisione difficile da prendere, ma era quello che lui avrebbe voluto per le sue figlie”, ha dichiarato Heming. “Bruce avrebbe preferito che Mabel ed Evelyn crescessero in una casa pensata per i loro bisogni, non per i suoi”.

Nella nuova dimora, l’attore vive con un pool di badanti attivi 24 ore su 24, sette giorni su sette, a supporto della gestione quotidiana della malattia. La scelta della vicinanza con la famiglia consente comunque alle bambine, di 13 e 11 anni, di vedere il padre con regolarità.

“Bruce fisicamente sta molto bene, si muove, è in salute. È il suo cervello che lo sta tradendo”, ha spiegato la moglie, raccontando come il linguaggio e la capacità di comunicare siano ormai gravemente compromessi.

La malattia di Bruce Willis

La demenza frontotemporale di cui soffre Bruce Willis è stata annunciata pubblicamente dalla famiglia nel 2023. Si tratta di una patologia che colpisce le aree frontali e temporali del cervello, causando progressive difficoltà di linguaggio (afasia), perdita di memoria, cambiamenti della personalità e alterazioni comportamentali.

Nel corso dell’intervista, Heming ha spiegato come la famiglia abbia imparato ad adattarsi: “Abbiamo trovato un modo diverso di comunicare con lui. Non è lo stesso, ma è comunque nostro”.

Il ruolo della famiglia allargata di Bruce Willis

Accanto a Willis ci sono non solo la moglie e le figlie più piccole, ma anche i tre figli adulti avuti dal matrimonio con Demi Moore: Rumer (37 anni), Scout (34) e Tallulah (31). Tutti uniti nel garantire sostegno all’attore in questa fase della vita.

Emma Heming, che ha recentemente pubblicato il libro “The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path”, racconta come il percorso accanto al marito sia una prova difficile ma anche una lezione di resilienza.

“Bruce non è più l’uomo che il mondo ricorda sul grande schermo – ha detto – ma rimane un padre, un marito e un compagno di vita che merita dignità e amore”.