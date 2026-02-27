Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Gela, un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a bruciare cavi di rame in aperta campagna. L’intervento si è concluso dopo un inseguimento di diversi chilometri, con il fermo del sospettato e il sequestro di 80 chili di cavi di rame.

Operazione della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato martedì scorso, quando una pattuglia impegnata nei servizi di controllo del territorio ha notato una colonna di fumo nero provenire da una zona isolata lungo la strada statale 117 bis, nei pressi di Gela (Caltanissetta). Avvicinandosi al luogo, gli agenti hanno individuato alcuni soggetti vicino alle fiamme, dove erano stati gettati cavi di rame per essere ripuliti dalla guaina di plastica tramite combustione.

La fuga e l’inseguimento

Alla vista della Polizia, uno dei presenti, un uomo di quarantacinque anni, si è dato alla fuga a bordo di un furgone. Ne è nato un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri lungo la strada provinciale 81, terminando in aperta campagna. Gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo e a fermare il fuggitivo, che ha opposto resistenza tentando più volte di divincolarsi e colpendo uno dei poliziotti al volto.

I reati contestati e il sequestro

L’uomo è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per lesioni personali, ricettazione di cavi di rame e combustione illecita di rifiuti. Nel corso dell’operazione, la Polizia ha sequestrato il furgone utilizzato per la fuga e 80 chili di cavi di rame trasportati a bordo. Dalle verifiche è emerso che il soggetto era già sottoposto a libertà vigilata.

Le decisioni dell’Autorità giudiziaria

Il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela ha disposto che l’arrestato fosse condotto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria. Il giorno successivo, il Gip presso il Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare dei domiciliari.

