Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in seguito a un’operazione dei Carabinieri Forestali a Bonifati, dove un incendio boschivo è stato attribuito a un cittadino locale che avrebbe acceso un fuoco per smaltire residui agricoli, non riuscendo però a contenerlo.

L’intervento a Bonifati: individuato il presunto responsabile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la stagione estiva ha visto un rafforzamento delle attività di controllo e prevenzione degli incendi da parte dei Carabinieri Forestali della Provincia di Cosenza. In particolare, il Nucleo di Cetrato ha intensificato la sorveglianza nelle aree più a rischio, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno degli incendi boschivi che ogni anno minaccia il patrimonio naturale della zona.

Nei giorni scorsi, durante un controllo di routine nel territorio di Bonifati, i militari hanno notato una colonna di fumo provenire dalla località San Lorenzo – Timpone. Avvicinatisi al luogo, hanno trovato un uomo intento a tentare di spegnere le fiamme nei pressi di un ricovero per animali di sua proprietà. L’uomo ha negato ogni responsabilità riguardo l’origine del rogo, ma i Carabinieri Forestali hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire la dinamica dell’evento.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Attraverso il MEF (metodo delle evidenze fisiche), i militari sono riusciti a risalire al punto esatto di innesco dell’incendio, individuando come causa l’accensione di un fuoco per bruciare residui dell’ovile di proprietà dell’uomo. Le fiamme, sfuggite al controllo, si sono propagate rapidamente, complice lo stato di disseccamento della vegetazione e le alte temperature tipiche del periodo estivo.

L’incendio ha interessato una vasta area, coinvolgendo 10 ettari di macchia mediterranea, terreni incolti, uliveti e piante di quercia. Per domare le fiamme si è reso necessario l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco di Paola. L’azione tempestiva dei soccorritori ha evitato che il rogo si estendesse ulteriormente, ma i danni all’ecosistema locale sono stati comunque ingenti.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di incendio boschivo colposo. Inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per aver violato la legge regionale che vieta l’accensione di fuochi in questo periodo dell’anno, proprio per il rischio elevato di incendi dovuto alle condizioni climatiche e alla vegetazione secca.

IPA