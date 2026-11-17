Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Misure cautelari per 3 persone, gravemente indiziate di incendio aggravato in concorso, e perquisizioni per 8 indagati. Il provvedimento è stato eseguito all’alba dai Carabinieri della Compagnia di Bracciano nella provincia di Roma e nei territori limitrofi, nell’ambito di un’indagine su un rogo doloso, un assalto con esplosivo e una rete di spaccio.

Le misure cautelari e le perquisizioni

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Tivoli, su richiesta della Procura della Repubblica locale. Dei destinatari delle misure, 2 in carcere e 1 ai domiciliari. Le perquisizioni hanno riguardato altri indagati, a vario titolo, per furto aggravato con violenza sulle cose, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di ordigni esplosivi artigianali, oltre che per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Il rogo dei mezzi per la raccolta dei rifiuti a Castelnuovo di Porto

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri di Bracciano e coordinata dalla Procura di Tivoli, ha ricostruito fatti avvenuti tra il territorio sabino, la Capitale e la sua provincia. Le indagini sono partite dopo l’incendio doloso appiccato nella notte tra il 27 e 28 ottobre 2025 a Castelnuovo di Porto. Le fiamme hanno distrutto 9 mezzi compattatori della Ekorec S.r.l., società appaltatrice del servizio comunale di raccolta dei rifiuti.

Gli elementi raccolti hanno portato a individuare i 3 arrestati come presunti esecutori materiali del rogo e altri soggetti come possibili mandanti del grave atto intimidatorio.

L’assalto con la bomba carta a Roma

L’inchiesta ha inoltre raccolto indizi a carico di quattro soggetti, tra cui una delle persone coinvolte nell’incendio, ritenuti responsabili di un furto avvenuto la notte del 31 dicembre 2025 in via Monte Cervialto, a Roma. Una potente bomba carta è stata collocata contro il distributore automatico di una tabaccheria: l’esplosione ha danneggiato la struttura e sarebbe servita ad asportare l’incasso e i prodotti custoditi all’interno.

Parallelamente, i militari hanno documentato una rete di spaccio di cocaina e hashish radicata nella Capitale, nei quartieri di Porta Portese, Monti Tiburtini, Jonio e Monte Sacro. Secondo gli investigatori, l’attività era gestita in parte dagli stessi indagati. Sono state ricostruite numerose cessioni di stupefacenti e la successiva ripartizione dei proventi illeciti.