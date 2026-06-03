Bruciati vivi in auto ad Amendolara, Giorgia Meloni e l'orrore per l'omicidio: "Fare luce sul crimine"

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Quattro braccianti sono stati uccisi ad Amendolara, nel Cosentino, nell’area di servizio al chilometro 395 della Strada statale 106 Jonica. La premier Giorgia Meloni si è detta sconvolta annunciando che “l’Italia non arretra davanti alla violenza” e si assicureranno i “responsabili alla giustizia”. Si indaga per caporalato ma non è l’unica pista.

Giorgia Meloni sui braccianti morti ad Amendolara

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato la vicenda su X sottolineando come “l’orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria” abbia “sconvolto tutti noi”.

“La notizia dei primi fermi, resi possibili anche grazie agli elementi prontamente raccolti dagli investigatori attraverso il sistema di videosorveglianza dell’area – si legge nel post – in cui si sono svolti i fatti, rappresenta un passo importante verso l’accertamento della verità e delle responsabilità”.

ANSA

La premier ha rivolto un pensiero alle vittime e ai loro familiari aggiungendo che “l’Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie: è fondamentale fare piena luce su questo terribile crimine e assicurare tutti i responsabili alla giustizia”.

Le indagini della procura

Il procuratore di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, in conferenza stampa, ha detto che “il caporalato è una delle piste, ma non l’unica”.

Alla domanda se tra le ipotesi della strage dei braccianti ad Amendolara ci possa essere uno scontro tra gruppi per il controllo del lavoro nei campi ha risposto che “sul contesto” si sta “ancora indagando”.

“In questo momento il quadro indiziario è stato mirato all’identificazione degli autori” dell’omicidio “e lo sottoponiamo così al giudice. Ovviamente ogni azione ha sempre un inquadramento e un contesto e anche su quello stiamo lavorando”, ha chiarito D’Alessio.

Le vittime, ha spiegato poi il procuratore, erano tutti in Italia con regolare permesso di soggiorno ed erano incensurati e presenti nel Paese da anni.

Chi sono le vittime

Le vittime sono un pachistano Waseem Khan, di 29 anni, e gli afghani pashtun Amin Fazal Khogjani (28), Ullah Ismat Qiemi (19) e Safi Iayjad (27). Erano transitati dalla Sardegna, prima di arrivare in Calabria.

I quattro braccianti sono stati uccisi, bruciati vivi in un minivan in un distributore ad Amendolara l’1 giugno.

Alla loro identificazione, visto lo stato dei corpi, gli investigatori sono giunti grazie ai documenti trovati nell’appartamento in cui vivevano a Villapiana insieme ad altri migranti, tra i quali Mohammad Taj Alamyar, afghano di 35 anni, unico sopravvissuto alla strage per essere sfuggito alle fiamme rompendo un finestrino.

Le due persone sottoposte a fermo sono i pachistani Safeer Ahmed e Ali Raza, entrambi di 31 anni.

Giovanni Mininni, segretario generale della Flai-Cgil, ai microfoni di Radio 24 ha detto che “abbiamo messo sotto protezione questa persona (il superstite della strage di Amendolara, ndr) e l’altro collega che per motivi di salute non era andato a lavorare l’altro ieri. Gli cambieremo il domicilio e dopo che stamattina sarà ascoltato nuovamente dal giudice li porteremo in un luogo sicuro”.

Mininni ha parlato di “una rete di caporali che agisce sul territorio e portava queste persone a lavorare a Scanzano, verso il metapontino, quotidianamente”. Si tratterebbe, secondo il rappresentante sindacale, di un meccanismo “organizzato e centralizzato”.

Intanto, i vicini di casa dei ragazzi uccisi li hanno descritti come “bravissimi” “uscivano la mattina e tornavano la sera. Quando erano a casa era come se non si sentissero. Molto rispettosi ed educati”. I braccianti vivevano nell’appartamento da meno di due mesi. Uno dei quattro migranti uccisi “era solito, al rientro da lavoro, portare della frutta in dono al vicinato, soprattutto ai bambini”, ha raccontato un vicino.

Il 6 giugno si terrà una manifestazione della Cgil partendo dalla stazione di servizio dove sono stati uccisi i quattro braccianti proseguendo con un corteo fino ad arrivare in piazza ad Amendolara, nel Cosentino.