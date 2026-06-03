Bruciati vivi in auto ad Amendolara, Mario Sechi contro le parole di Roberto Vannacci: "Linguaggio sbagliato"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Al giornalista Mario Sechi non è piaciuto il modo in cui Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha commentato il caso dei braccianti agricoli bruciati vivi in auto ad Amendolara. “Se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo”, ha scritto sui social l’ex generale, facendo riferimento al fatto che i quattro erano extracomunitari. Sechi è stato netto: “Il linguaggio di Vannacci è sbagliato”.

Vannacci sui braccianti bruciati vivi

Fra chi ha commentato il caso dei quattro braccianti pachistani, bruciati vivi su un mini van ad Amendolara, in provincia di Cosenza, c’è anche Roberto Vannacci.

“Se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo”, ha scritto Vannacci citando uno slogan in voga fra elettori e politici di destra in tutto il mondo.

“Sono pakistani i due aggressori che hanno bruciato vivi 4 extracomunitari alla stazione di servizio. Queste risorse sono quelle che ci pagano le pensioni. Ora, oltre al patrocinio gratuito per la difesa legale dovremo pagare loro anche il carcere, alla modica somma di 140 euro al giorno. Remigrazione!”, ha aggiunto.

Mario Sechi contro Roberto Vannacci

“Il linguaggio di Vannacci è sbagliato, non è quello di una destra liberale moderna che deve prendere i voti dei moderati“, è il giudizio di Mario Sechi, espresso nel corso della trasmissione di Rete 4 Realpolitik.

“Vannacci” gli elettori moderati “li spaventa, può prendere i voti degli estremisti, ma non prende poi i voti dei centristi che decidono chi vince e chi perde le elezioni“.

“Quindi quella è una posizione politica, è una strategia politica di un partito estremista, non di un partito che vuole governare un Paese del G7 come l’Italia”, ha argomentato il giornalista.

Così ha aggiunto Mario Sechi: “Quindi dal punto di vista della scelta strategica è sbagliata. C’è un punto nelle sue argomentazioni che diciamo è comune a tutto il centrodestra in realtà. Si tratta della scoperta dell’acqua calda, e cioè che l’immigrazione sarà uno dei temi sui quali si combatterà ancora una volta la campagna elettorale”.

Vannacci e il centrodestra

Le elezioni politiche 2027 si avvicinano e Roberto Vannacci potrebbe essere l’ago della bilancia per il centrodestra. Per aderire alla coalizione, l’ex generale pretende un programma politico di “destra vera”.

Marina Berlusconi ha già detto di non volere Vannacci in coalizione, suscitando l’irritazione del diretto interessato.

“Marina Berlusconi non ci vuole in coalizione? Per conto di chi parla, lo fa in quanto presidente di Mondadori? Non mi risulta sia segretario nazionale di Forza Italia. E io comunque non ho bisogno di stampare altri libri”, ha tuonato Vannacci. “Stiamo dicendo che alcuni partiti italiani sono eterodiretti dal denaro e dell’editoria?”.