Bruciati vivi in auto ad Amendolara, parla il sopravvissuto Taj Mohammad Alamyar: "Mi bruciavano le braccia"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Sono vivo per miracolo”. A dirlo è Taj Mohammad Alamyar, sopravvissuto alla strage dei braccianti di lunedì 1 giugno ad Amendolara, in Calabria. L’uomo, migrante afgano, è riuscito a uscire dall’auto in fiamme, dove sono morti bruciati quattro uomini, riportando delle ustioni alle braccia. L’uomo parla anche dei due caporali pakistani arrestati per omicidio, spiegando che c’era stata una lite tra loro perché i braccianti non venivano pagati da oltre un mese.

Bruciati vivi in auto ad Amendolara, parla il sopravvissuto

“Ho visto l’orrore”. Così ai microfoni Rai Taj Mohammad Alamyar, sfuggito alla strage avvenuta lunedì 1 giugno ad Amendolara (Cosenza), in cui sono morti bruciati vivi all’interno di un’auto quattro uomini.

“Ho pensato di morire”, dice l’uomo, migrante afgano di 35 anni, unico sopravvissuto al rogo costato la vita a quattro lavoratori migranti, tre afgani e un pakistano. “Sono vivo per miracolo”.

ANSA

Per la strage nelle scorse ore sono stati arrestati due caporali pakistani, accusati di omicidio plurimo.

Il racconto di Taj Mohammad Alamyar

Assieme alle vittime e ad altri braccianti, Alamyar viveva a Villapiana, a venti chilometri dal distributore di benzina dove è avvenuto l’orrore.

Ogni mattina i caporali li andavano a prendere per portarli a lavorare nelle aziende agricole della zona. “In questi giorni raccoglievamo le fragole a Scansano”, racconta a Repubblica.

Lunedì i braccianti avevano litigato con i due caporali pakistani che hanno dato alle fiamme l’auto con loro dentro, “gente che vende hashish e viaggia con pistole e coltelli”.

Sono trafficanti di droga, li definisce, lavorano per un altro pakistano che “vende eroina con gli italiani. Stanno insieme, mafia pakistana e mafia italiana”.

“Non volevano pagarci“, dice, spiegando che non ricevevano la paga dal 20 aprile.

Stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro quando si sono fermati al distributore di benzina. All’improvviso, racconta il sopravvissuto, uno dei pakistani ha iniziato a cospargere di benzina il minivan, mentre l’altro chiudeva le portiere.

Poi hanno lanciato un accendino all’interno dell’auto dal portellone posteriore, scatenando l’inferno.

Come è scampato alla strage

“È stato un attimo”, racconta Alamyar, che è riuscito a salvarsi uscendo dall’auto in fiamme dal portellone posteriore, rimasto aperto.

Ha superato lo schienale finendo nel vano posteriore, quindi “con le braccia che bruciavano mi sono buttato sull’asfalto. Poi, mi sono ritrovato in ospedale”.

I suoi quattro amici invece sono rimasti intrappolati nell’auto, venendo arsi vivi.

Nonostante quanto successo, il 35 dice di voler restare in Italia. La Cgil, spiega, lo sta aiutando a trovare una nuova sistemazione, dei “datori di lavoro seri”.