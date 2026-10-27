Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Bruciavano veicoli fuori uso per estrarne i metalli da riimmettere sul mercato. Con questa accusa, maturata al termine di un’indagine sul traffico e la combustione illecita di rifiuti nelle campagne di Francavilla Fontana (Brindisi), due persone sono scattati gli arresti domiciliari e sette autocarri sono finiti sotto sequestro.

L’indagine sui roghi nelle campagne nel Brindisino

L’operazione “Ferro e Fuoco” è stata condotta dal Nucleo investigativo di polizia ambientale dei Carabinieri Forestali di Brindisi, con il coordinamento della Procura della Repubblica. Le indagini sono iniziate circa tre anni fa e hanno preso le mosse dalle tracce di grandi incendi e dai miasmi diffusi nelle campagne di Francavilla Fontana, in terreni rustici lasciati incolti e spesso appartenenti a proprietari residenti altrove.

Gli investigatori hanno ricostruito un sistema che, secondo l’ipotesi accusatoria, prevedeva il ritiro di veicoli non più utilizzabili dai centri di rottamazione e recupero e il loro trasferimento in aree isolate. Qui i mezzi venivano incendiati per eliminare componenti in plastica e gomma, come pneumatici, fasce antiurto, guarnizioni e tappezzerie. I metalli della carrozzeria e del motore venivano poi estratti e destinati alla vendita, anche fuori regione, trasportati con mezzi del gruppo e ceduti a diversi acquirenti.

I sequestri e i provvedimenti

Su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, che ha accolto la richiesta della Procura, sette autocarri a disposizione del grupposono stati sottoposti a sequestro preventivo. I Carabinieri Forestali hanno inoltre eseguito, con il supporto dei colleghi del NIPAAF di Lecce, le ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due persone.

Altre sei persone, tra cui il rappresentante legale di una ditta di autodemolizioni, risultano indagate ma restano in libertà. I soggetti coinvolti hanno un’età compresa tra 27 e 69 anni: la maggior parte risiede a Francavilla Fontana, mentre una persona vive a Grottaglie.

Le accuse e la presunzione d’innocenza

Le contestazioni, a vario titolo e in concorso o cooperazione colposa, riguardano la gestione non autorizzata e continuata di rifiuti, anche pericolosi, e la combustione illecita di rifiuti. I provvedimenti sono stati emessi secondo le disposizioni del Testo unico ambientale: la combustione illecita è stata introdotta nel 2014 come reato autonomo. La pena prevista è la reclusione da 2 a 5 anni, aumentata da 3 a 6 anni in presenza di rifiuti pericolosi, oltre agli obblighi di bonifica delle aree inquinate.

Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. Le persone coinvolte sono quindi da considerarsi presunte innocenti fino a una sentenza definitiva. L’inchiesta ha riguardato roghi e attività di recupero di metalli nell’agro di Francavilla Fontana.

IPA