Brugnera, due operatori ecologici soccorrono anziano dopo la richiesta di aiuto della moglie

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A Brugnera, comune in provincia di Pordenone, due operatori ecologici hanno salvato la vita ad un anziano dopo la richiesta di aiuto da parte della moglie. La notizia è stata raccontata da Renzo Dolfi, sindaco del paese del Friuli Venezia Giulia.

Cosa è successo a Brugnera

Il Gazzettino riporta le parole del primo cittadino che ha ricostruito quanto accaduto nel suo comune.

Intorno alle 5.20 del 17 ottobre, due operatori ecologici sono stati protagonisti di un gesto di “grande umanità”.

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“Durante il consueto orario di servizio dedicato alla raccolta della carta due operatori della società Ambiente Servizi, Loris Picco ed Edoardo Marino, sono prontamente intervenuti intorno alle 5.20 quando un’anziana signora, sentendo sopraggiungere il mezzo di servizio, è uscita di corsa di casa per chiedere aiuto a seguito della caduta del marito, rimasto a terra all’interno dell’abitazione, senza riuscire a rialzarsi” ha spiegato il sindaco.

Ha poi aggiunto: “Con grande sensibilità, spirito civico e prontezza, i due lavoratori non hanno esitato un istante a prestare soccorso, aiutando l’uomo a rialzarsi e accertandosi che la situazione fosse sotto controllo prima di riprendere il proprio lavoro”.

Il ringraziamento del sindaco

Il messaggio di Renzo Dolfi prosegue con un ringraziamento ai due operatori ecologici.

“Questo è stato un gesto di grande umanità e vicinanza a questa famiglia che aveva estremo bisogno di aiuto, ma direi anche un gesto verso la comunità più in generale, che va ben oltre il semplice dovere professionale, rappresentando un autentico valore aggiunto”.

Ha poi concluso: “Questo gesto meritorio dovrebbe essere d’esempio per tutti noi e dimostra come l’attenzione al prossimo, la solidarietà e il senso civico possano fare la differenza nella vita di tutti i giorni. Un ringraziamento di cuore a Loris ed Edoardo è doveroso per la loro straordinaria sensibilità, ma lo rivolgo anche alla società Ambiente Servizi per la professionalità che quotidianamente garantisce sul nostro territorio”.

Il precedente

La Gazzetta del Mezzogiorno riporta un precedente simile accaduto a novembre 2025.

Due operatori ecologici sventarono un’aggressione ad una giovane donna a Barletta.