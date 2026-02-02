Brunella Cacciuni su Rai 1 con 'La preside', l'intervista: "La scuola per restare con i piedi per terra"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Cosa significa crescere in fretta? A volte vuol dire prendersi il proprio spazio prima del tempo, lasciare casa a 14 anni, imparare presto a scegliere, a sbagliare, a rispondere delle proprie decisioni. Altre volte, significa diventare grandi senza passare per quelle tappe che rendono l’adolescenza un luogo di passaggio: caotico, libero, sbilenco. Brunella Cacciuni, attrice e insegnante, lo racconta con lucidità e insieme con una certa nostalgia. Non rinnega nulla, ma si interroga. Sente che qualcosa, forse, è andato perduto. E al tempo stesso, sa di avere guadagnato molto: indipendenza, consapevolezza, una forza tranquilla che emerge in ogni parola. Dalla danza alla recitazione, dalla notorietà arrivata con Il Collegio fino al ruolo di Marita nella serie di Rai 1 La preside, Brunella Cacciuni ha costruito un percorso poco lineare, eppure coerente. Oggi alterna il set alla cattedra, i provini alla correzione dei compiti. Non lo fa per caso, né per tenersi aperte più strade. Lo fa perché sente che entrambe le dimensioni le appartengono, e perché la stabilità – soprattutto per una donna che vuole autodeterminarsi – non è una gabbia, ma una base solida da cui partire. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Brunella Cacciuni parla di libertà, fatica, aspettative, e di quanto sia difficile – ma necessario – proteggere il proprio spazio interiore, anche quando fuori tutto corre.

Marita, il personaggio che interpreta nella serie La preside, è una studentessa che, all’inizio, sembra tutt’altro che autonoma: si lascia dominare da un compagno più grande, che la controlla e la limita. Lei, invece, nella vita reale, appare molto indipendente, determinata nelle sue scelte. Quanto è stato difficile entrare nella psicologia di Marita?

“È stato un processo in due fasi. All’inizio, leggendo il copione, quasi la giudicavo. Mi chiedevo: ‘Com’è possibile che una ragazza così tranquilla, buona, che studia, si lasci manipolare fino a questo punto? Che si faccia mettere completamente sotto?’. Mi sembrava assurdo. Poi, però, ho fatto un passo indietro. Ho provato davvero a comprenderla, a mettermi nei suoi panni, e ho iniziato a costruire la sua storia interiore. L’ho immaginata come una ragazza cresciuta in un contesto particolare, dove certe dinamiche – come la sottomissione femminile – sono ancora molto diffuse. Un ambiente ancora fortemente patriarcale, in cui le donne, soprattutto se giovani, spesso non hanno la possibilità di decidere per sé. Ho pensato anche alla sua situazione familiare: nella serie i genitori non compaiono mai, non sono presenti. Questo mi ha portata a immaginare che forse sia cresciuta con poche attenzioni, un po’ lasciata a se stessa. In un contesto simile, le uniche attenzioni che riceve sono quelle del fidanzato. E, se non si ha alle spalle una base affettiva solida, si può arrivare a interpretare quel tipo di attenzione – anche se sbagliata, anche se possessiva – come una forma d’amore. Per lei è normale che l’amore coincida con il controllo. Ed è da lì che nasce la sua fragilità”.

La capisco perfettamente. Anch’io, guardando la serie, ho provato una rabbia profonda. Sono di Palermo, e purtroppo certe dinamiche esistono ancora. Ci sono ragazze che rinunciano a studiare non perché non lo vogliano, ma perché il fidanzato le controlla, è geloso, e glielo impedisce. Marita chiede soltanto di poter studiare.

“Ed è proprio questo che fa arrabbiare. Marita non pretende nulla di straordinario: vuole semplicemente studiare, realizzarsi. Ma togliere a una donna l’istruzione significa toglierle l’indipendenza, quindi la libertà. È una forma di controllo gravissima, su cui molte persone dovrebbero riflettere. Nella serie abbiamo cercato, per quanto possibile, di alleggerire alcuni passaggi, di smorzare certe situazioni, ma il disagio resta. Perché questi episodi esistono davvero. Ci sono ragazzi che si comportano così, ragazze che pensano come Marita, e altre che purtroppo non riescono a uscire da relazioni di quel tipo”.

Da donna, come ha capito che non bisogna mai lasciare ad altri il controllo della propria vita?

“È qualcosa che ho sempre sentito dentro. Sono cresciuta con genitori che mi hanno insegnato a essere libera. Fin da piccola mi hanno lasciato esplorare il mondo, decidere cosa volessi fare e cosa no. Mi hanno sempre dato fiducia, e questo l’ho portato con me. Ma c’è anche un altro aspetto: il rispetto. I miei genitori hanno fatto molti sacrifici per me, mi hanno trasmesso dei valori, e ho sempre sentito il dovere di onorarli. Per questo trovo inaccettabile che qualcuno si imponga su di me. Prima di essere parte di una coppia, sono una persona. E il mio futuro, la mia indipendenza, la mia libertà vengono prima di tutto. Poi, certo, nella vita può capitare di incontrare persone che cercano di condizionarti. Ma appena ho percepito anche solo il rischio di relazioni sbilanciate, ho posto dei limiti. Ho chiuso, anche rapidamente se necessario, perché so quanto sia facile entrare in certe dinamiche. Basta un attimo. Non te ne accorgi, ci finisci dentro senza nemmeno rendertene conto. E uscirne è complicatissimo”.

Ha toccato un altro tema importante: la famiglia. Quanto conta oggi, secondo lei, nella crescita dei ragazzi? Appartiene a una generazione giovane, ma si trova spesso a confrontarsi con chi è ancora più giovane.

“Penso che la famiglia sia fondamentale. Serve qualcuno che ti aiuti a trovare la tua strada, che ti accompagni nelle scelte, che ascolti i tuoi bisogni, ma che allo stesso tempo ti metta davanti alla realtà. Che ti aiuti a conoscere i tuoi punti di forza, ma anche le fragilità e i limiti. Il problema, oggi, è che molti genitori vogliono proteggere i figli da tutto. Ma, così facendo, li privano degli strumenti per affrontare la vita. Nascondere sempre il lato negativo delle cose, dire solo ciò che fa piacere, non serve. Bisogna dire la verità ai ragazzi. Fargliela vedere. Lasciarli fare esperienza. Lasciarli sbagliare. È da lì che si impara davvero. Oggi vedo una protezione eccessiva. È troppo facile intervenire sempre, togliere ogni ostacolo. Ma i ragazzi devono essere lasciati anche liberi di cadere, di accorgersi degli errori, di correggersi. Per questo penso che la presenza dei genitori sia importantissima, ma deve essere una presenza che educa, non che sostituisce la vita”.

Ufficio stampa: Riccardo Ciccarese / Zebaki

Ricorda la prima “verità scomoda” che le abbiano detto i suoi genitori?

“In realtà no, non ho un episodio preciso in mente. Con loro è sempre stato tutto molto naturale. Non c’è mai stato un momento traumatico, uno shock. Mi hanno sempre detto le cose come stavano, con sincerità e rispetto. Non mi hanno mai nascosto nulla, ma nemmeno lo hanno fatto in modo brutale. Per questo non ho un ricordo nitido di una verità difficile da accettare. Anzi, col tempo ho imparato ad apprezzare questa loro sincerità. Sono cresciuta così, quindi per me era normale che mi dicessero la verità. E, crescendo, ho iniziato a pretenderla anch’io da loro”.

I suoi genitori, papà Maurizio e mamma Gelsomina, hanno sempre sostenuto le sue scelte?

“Sì, anche durante l’adolescenza, quando ero meno semplice da gestire. Sono andata via di casa a 14 anni, ero ancora una preadolescente. In quel momento hanno compiuto un vero atto d’amore: mi hanno lasciata andare. Non hanno vissuto la mia adolescenza, e questo è qualcosa che mi porto dentro. Hanno dovuto fidarsi completamente. Magari avevano dei dubbi, magari non erano pronti, ma non potevano controllarmi. Non vivevo più con loro, non sapevano dove andassi o cosa facessi. Qualche piccola bugia, come capita a molti ragazzi, l’ho detta anch’io. Nulla di serio, però. Mai nulla che potesse mettermi in pericolo o mettere in difficoltà la mia famiglia. Li ho sempre rispettati molto e sono sempre stata responsabile. E loro se ne sono accorti: hanno capito presto che potevano fidarsi. Mi hanno lasciato spazio, mi hanno permesso di sbagliare. Ma ho sempre saputo riconoscere i miei errori e cercato di non ripeterli. È così che si cresce: se si vive sotto una campana di vetro, alla prima difficoltà si crolla”.

Perché, a 14 anni, era già così attratta dall’arte?

“Non saprei dirlo con precisione. È qualcosa che ho sempre sentito dentro. L’arte mi ha affascinata fin da piccola, l’ho sempre osservata da prospettive diverse. Tutto è iniziato con la danza, la mia prima grande passione, ma anche il cinema mi ha incuriosita da subito. La recitazione è arrivata dopo, ma non è stato un passaggio improvviso: era già parte di me. E devo dire che l’arte mi ha dato tanto, ben oltre l’aspetto tecnico. Mi ha insegnato la disciplina, l’organizzazione, l’impegno. Avendo cominciato da giovanissima, sono diventata una persona molto strutturata. Sono precisa, analitica, organizzata: non mi sfugge nulla. Da un lato, è un vantaggio; dall’altro, a volte vorrei vivere le cose in modo più spontaneo, lasciarmi andare di più. Ma ci sto lavorando”.

Non ha mai avuto la sensazione di aver bruciato le tappe?

“Me lo domando spesso. A volte mi sento sospesa: non so se sono ancora giovane o se sono sempre stata grande. È come se mi mancasse una fase. Da un lato, ho vissuto tante esperienze belle e ne sono fiera. Dall’altro mi chiedo come sarebbe stata una vita più semplice, più lineare, magari anche più tranquilla. Non so se rifarei tutto esattamente allo stesso modo, ma sono molto soddisfatta di ciò che ho costruito. Ogni esperienza mi ha resa quella che sono oggi, e non rinnego nulla. Però ogni tanto mi viene da pensare: come sarebbe andata se avessi seguito un percorso diverso?”.

Eppure, in mezzo a tutto questo percorso non lineare, la scuola ritorna sempre. Oggi la vediamo in una serie ambientata a scuola, l’abbiamo conosciuta attraverso Il Collegio e nella vita insegna anche. È solo una coincidenza o la scuola ha davvero un ruolo centrale nella sua vita?

“La scuola, per me, è sempre stata fondamentale. Di qualunque tipo: non parlo solo dell’istituzione scolastica, ma anche della scuola della vita, delle esperienze. Ogni cosa che si vive insegna qualcosa. Naturalmente, serve qualcuno in grado di farti aprire gli occhi, di farti scoprire passioni e direzioni. Ecco perché credo che la scuola – intesa come educazione – sia importantissima, soprattutto oggi. I ragazzi devono essere preparati ad affrontare ciò che li aspetta, e per farlo servono adulti presenti, in famiglia e a scuola. Devono essere guidati, ma anche lasciati liberi di sbagliare e di conoscersi”.

Che rapporto aveva con gli insegnanti, quando era studentessa?

“La verità? Non ero una prima della classe. Non particolarmente diligente, ma sapevo che la scuola era importante per il mio futuro. E quindi, nonostante gli impegni con la danza e gli spettacoli, cercavo di fare sempre il massimo con il tempo che avevo. Non puntavo al voto alto a tutti i costi: un sette andava benissimo. Non sono mai stata rimandata, e questo, considerando tutto quello che facevo, per me è stato un grande traguardo. Mi organizzavo, facevo il mio. A volte mi offrivo volontaria per le interrogazioni anche se non ero del tutto pronta, solo per far vedere che c’ero, che ci tenevo”.

E gli insegnanti capivano questa sua doppia vita?

“Alcuni sì, altri forse nemmeno sapevano cosa facessi fuori da scuola. Dopo Il Collegio ero diventata un po’ conosciuta, anche tra i compagni, ma non tutti gli insegnanti ne erano al corrente. Nessuno, però, mi ha mai ostacolata. Nessuno mi ha mai detto che mi distraevo troppo o che studiavo poco. Ed è anche per questo che mi impegnavo tanto: per non dare a nessuno la possibilità di mettermi in discussione. Era una forma di autodifesa”.

Chi pratica sport a livello agonistico riceve più comprensione dalla scuola, mentre chi si dedica ad attività artistiche come la danza o la recitazione incontra più ostacoli. È una differenza che ha vissuto?

“Lo sport viene percepito come qualcosa di più ‘serio’, mentre l’arte è ancora vista da molti come un passatempo. Manca un riconoscimento vero. Però dipende anche dalla mentalità e dall’organizzazione. Io facevo il mio dovere, mi impegnavo, e questo bastava a dimostrare che c’era serietà. Nessuno aveva motivo di farmi obiezioni”.

Oggi, però, è dall’altra parte: è un’insegnante. Ha mai parlato ai suoi studenti della serie La preside? Le hanno detto cosa ne pensano?

“Sì, certo. I miei studenti sono contenti. Per loro è bello avere una professoressa che fa anche l’attrice. Mi fanno domande, sono curiosi, mi chiedono come ho iniziato. Alcuni seguono la serie e la apprezzano molto. Altri no, perché non tutti oggi hanno un legame forte con la tv. A volte sono proprio loro ad aprire il discorso, e se capita, quei cinque minuti di riflessione li prendo volentieri. Anche quello fa parte dell’insegnamento: chiedere cosa hanno colto, che impressione ha lasciato una scena, come l’hanno vissuta. È bello avere questo tipo di scambio con loro. Hanno visioni diverse e mi fa piacere ascoltarle”.

Che prospettiva apre per lei, oggi, il lavoro d’attrice? La mette in discussione? Considerando che insegna e, se non sbaglio, è anche in fase di laurea?

“Insegno materie tecniche – meccanica, sistemi di automazione – e per questo non è necessaria una laurea: il diploma è sufficiente, ho vinto il concorso così. Ma ho comunque deciso di laurearmi in Economia. Mi manca un solo esame, ma con tutto quello che sto facendo – scuola, abilitazioni, corsi, serie, danza – non sono ancora riuscita a darlo. Per quanto riguarda le prospettive, ho sempre portato avanti solo ciò che mi appassiona. Adesso cerco di gestirmi, anche se non è facile. A volte non riesco a partecipare ad alcuni eventi, ma cerco di capire cosa è davvero essenziale e cosa posso rimandare. La mattina ho il dovere di essere in classe, quindi il resto va organizzato attorno a quello. Finché riesco, continuo così. Se un giorno dovrò scegliere, lo farò. Ma per ora preferisco vivere tutto con flessibilità, senza piani troppo rigidi”.

Glielo chiedo perché, a volte, sembra quasi che sia arrivata alla recitazione per caso, come se non fosse una vera priorità.

“Assolutamente no. È quello che voglio fare davvero. Solo che è un lavoro molto incerto. Non dipende solo da me: ci sono tante variabili, il giudizio degli altri, le scelte altrui. È un continuo punto interrogativo. E io, oggi, non me la sento di rischiare tutto su qualcosa di così instabile. Per questo ho scelto di affiancare alla recitazione anche l’insegnamento. La scuola mi appassiona, mi dà stabilità. È un piano B, ma non è un ripiego”.

Anche perché la stabilità, in certi momenti, è fondamentale. Oltre a tutto questo, è anche molto attiva sui social. Come vive quell’aspetto, soprattutto TikTok? E com’è stato affrontare il giudizio da giovanissima?

“Non ho mai dato troppo peso ai commenti degli altri. È vero che, da quando insegno, ho ridotto un po’ la mia presenza online e cerco di riflettere meglio su cosa condividere. I ragazzi osservano, e non voglio esporre troppo la mia vita privata. Da un lato, per tutelare me stessa. Dall’altro, perché credo che un attore debba mantenere una certa riservatezza. Se racconti troppo di te, rischi che il pubblico, quando ti guarda, veda te e non il personaggio. Quanto alle critiche gratuite, non mi toccano. Mi dispiace per chi le fa. Spesso sono persone insicure, frustrate, che commentano per sfogarsi. Ma non mi condizionano”.

Oggi, di cosa ha paura Brunella?

“Ho paura di non riuscire a realizzarmi. Non tanto del futuro in sé, quanto di non diventare la persona che voglio essere. Di non raggiungere i miei obiettivi. È quella la vera paura”.

Abituata a gestire tante cose, come riesce a mantenere l’equilibrio tra lavoro, vita privata e tutto il resto?

“È vero, sono sempre stata multitasking. Da più giovane avevo più voglia di uscire, di svagarmi. Ora sono molto concentrata sul lavoro e sugli obiettivi. Ma sento anche il bisogno di prendermi più tempo per me. È uno dei miei propositi per il 2026: ritagliarmi più momenti leggeri. Negli ultimi tempi sono stata davvero piena. Cerco comunque di bilanciare tutto: la vita privata – amici, fidanzato, famiglia – e il lavoro. Ho imparato a dire basta. A una certa ora spengo il telefono per non essere più raggiungibile. Anche se arrivano proposte, messaggi, circolari, che mi riportano lì. Però, sto pensando di prendermi un telefono solo per il lavoro. Quando sono in vacanza, però, il lavoro resta fuori. Che si tratti di scuola, cinema o social, proteggo i miei spazi”.

E ai suoi alunni assegna compiti per le vacanze?

“Li assegno, ma senza esagerare. È giusto che i ragazzi mantengano un po’ di continuità nello studio, ma è altrettanto giusto che abbiano tempo per rilassarsi, divertirsi, coltivare ciò che amano. Cerco sempre di trovare un equilibrio. Non dev’essere tutto o niente”.

Cosa fa lei per rilassarsi davvero?

“Dipende. A volte ho voglia di uscire con le amiche, andare a ballare, stare in mezzo alla gente. Altre, invece, sento il bisogno opposto: stare a casa, guardare un film, rilassarmi. Dipende molto dall’umore e dal periodo che sto vivendo. In generale, cerco di alternare. Mi ascolto e scelgo di conseguenza”.

Il Collegio: le è mai capitato, negli anni, di risentire qualcuno dei professori?

“No, i professori non li ho più sentiti. In realtà sarei molto curiosa di sapere cosa pensano del fatto che oggi insegno. Mi farebbe piacere saperlo. Magari, prima o poi, proverò a cercare un loro parere”.

Si è divertita all’epoca a partecipare?

“All’epoca si diceva che Il Collegio accogliesse ragazzi svogliati, senza voglia di fare. Era un’etichetta che girava ma nel mio caso è stato diverso. Quando ho fatto i provini, mi sono semplicemente mostrata per quella che ero. Ho risposto alle domande in modo sincero, non per sembrare una secchiona, ma perché volevo farmi conoscere davvero. Non avevo intenzione di fingere o dire cose inventate solo per essere scelta. Anche perché non pensavo nemmeno che mi avrebbero presa! Sono stata me stessa, e forse proprio questa sincerità ha fatto la differenza. È stata una scelta naturale, che alla fine ha funzionato. Lo dimostra il fatto che ancora oggi se ne parla”.

E con i ragazzi del programma? Ha mantenuto dei rapporti?

“Con alcuni sì. Non con tutti, com’è normale, ma con una parte del gruppo ci sentiamo ancora. All’inizio eravamo molto uniti, anche perché eravamo più piccoli e ci vedevamo spesso. Oggi ognuno ha preso la propria strada, ma ci teniamo in contatto. Cerco almeno una volta all’anno di rivederli. Il Collegio, al di là del programma, è stata un’esperienza intensa. Lì dentro si sono creati legami veri, sinceri, profondi. Per me sono e resteranno come dei fratelli. E questo non cambia”.