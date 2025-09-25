Brunello Cucinelli crolla del 17% in Borsa per l'accusa di violare le sanzioni in Russia, la replica: "Falso"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Le azioni di Brunello Cucinelli sono crollate in borsa, registrando un tonfo del 17,2% alla chiusura di Piazza Affari. Il titolo a un certo punto è anche stato sospeso. A dare il via al drastico calo è stato il report pubblicato da Morpheus Research, società formata da un gruppo di analisti che ha accusato Cucinelli di comportamenti scorretti sui mercati finanziari. In particolare, ha attaccato l’imprenditore, affermando che la sua società ha violato le sanzioni contro la Russia. Cucinelli ha negato categoricamente di aver agito al di fuori delle regole.

Brunello Cucinelli, l’attacco di Morpheus Research e il crollo delle azioni

Morpheus Research, società fondata nel 2025 da un gruppo di analisti che hanno l’obiettivo di scovare comportamenti scorretti sui mercati, ha redatto un report dopo tre mesi di indagini, accusando la società del lusso di Cucinelli di aver violato le sanzioni contro la Russia e di aver effettuato una politica di “sconti aggressivi” per liberarsi del “magazzino gonfio” che rischia “di indebolire il posizionamento esclusivo del marchio”.

Poche settimane fa, prima della pubblicazione del report di Morpheus Research, come riferisce La Repubblica, anche alcuni hedge fund hanno mosso critiche all’azienda italiana per i medesimi temi, quali l’inventario e la sua permanenza in Russia.

IPA Bruno Cucinelli

In particolare, il primo ad attaccare Cucinelli è stato il fondo anglosassone Perento Partners. Pronta la risposta della società del lusso che aveva replicato con un lunga e “garbata” lettera di precisazione.

Le dichiarazioni dell’ad Luca Lisandroni

L’ad del gruppo Luca Lisandroni aveva poi assicurato al Financial Times che l’azienda aveva sempre agito nel pieno rispetto delle regole e che i ricavi in Russia sono stati generati solo tramite il canale wholesale e non nei negozi diretti che sarebbero chiusi.

L’ad aveva anche riferito che tali ricavi rappresentavano solamente il 2% del fatturato consolidato 2024 (contro il 9% del 2021 prima dello scoppio della guerra in Ucraina).

La risposta di Brunello Cucinelli: “Si valutano azioni legali”

A Morpheus Research, che – come spiegato da IlSole24Ore – ha una posizione corta sul titolo (cioè lo ha venduto senza averlo in possesso), ha risposto Cucinelli. Tramite una nota l’imprenditore ha provato a smentire punto per punto il report.

Il gruppo “sta valutando azioni legali a tutela della sua reputazione e degli interessi di tutti gli stakeholders”, riferiscono dall’azienda italiana. E ancora, viene sottolineato “con fermezza il pieno rispetto delle regole comunitarie in merito all’attività nel mercato russo”.

“L’incidenza del mercato russo sul nostro fatturato – ha sottolineato Cucinelli – si è ridotta di oltre due terzi rispetto al 2021 risultando oggi intorno al 2 per cento. Il valore delle esportazioni verso la nostra filiale russa è passato dai 16 milioni di euro del 2021 ai 5 milioni di euro del 2024; dati questi disponibili ogni anno nel nostro bilancio”.

Cucinelli ha deciso di rendere noti tali dati in quanto crede che “questi valori possano risultare esaustivi nel dimensionare correttamente questo argomento e nell’escludere anche qualsiasi ipotesi su un utilizzo del mercato russo per la riduzione del magazzino e lo smaltimento delle rimanenze”.

L’imprenditore ha anche fatto riferimento a “verifiche effettuate dall’Agenzia delle Dogane che hanno accertato il pieno rispetto delle procedure”.