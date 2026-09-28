Bruno Barbieri racconta l'amicizia con Cannavacciuolo, "persona che amo, mi aiuta molto psicologicamente"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Bruno Barbieri si racconta senza filtri, dall’infanzia e da rapporto difficile col padre ai sogni realizzati con la cucina e il mondo della tv di cui è protagonista. Lo chef dedica poi parole speciali a un collega a cui è legato da una vera amicizia, Antonino Cannavacciuolo: “Lui è una persona che amo perché è molto profonda. La gente conosce lo chef, le pacche, ma Antonino è una persona che ti aiuta molto psicologicamente”, ha detto.

Bruno Barbieri e l’amicizia con Cannavacciuolo

Bruno Barbieri, lo chef e storico giudice di Masterchef e conduttore di 4 Hotel, è autore di un libro, Controluce. Ombre e segreti di una vita che è una sua autobiografia.

Il libro, che Barbieri definisce “il momento giusto per lasciarsi andare e parlare di me”, è l’occasione, appunto, per parlare della sua vita, dall’infanzia ai successi.

E non mancano i riferimento ai colleghi e tra questi uno spazio speciale è riservato ad Antonio Cannavacciuolo, con cui condivide il ruolo di giudice a Masterchef.

Cannavacciuolo “non è da tutti”

Intanto Bruno Barbieri non ha timore di usare la parola amicizia nei confronti di Cannavacciuolo, una delle poche nell’ambiente della cucina.

“Antonino è una persona che amo perché è molto profonda. La gente conosce lo chef, le pacche, ma Antonino è una persona che ti aiuta molto psicologicamente, ti telefona, ti chiede come stai”, ha detto in un’intervista a Vanity Fair.

“Non è da tutti. È una persona che veramente nella vita bisognerebbe incontrare”, ha aggiunto.

Il rapporto con Cracco e Bastianich

Discorso un po’ diverso, invece, per altri che f e colleghi come Carlo Cracco, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli.

“Abbiamo vite diverse e questo ci porta a non sentirci. Con Antonino è diverso perché abbiamo più possibilità di frequentarci, ma ad esempio se penso a Giorgio, ci sentiamo, ma lui vive in Inghilterra, lontano, quindi non c’è lo stesso rapporto di Antonino”, ha raccontato sempre a Vanity Fair.

“Stimo moltissimo Carlo e Joe e soprattutto di Joe invidio molto quella mentalità molto americana per cui se hai successo nel tuo lavoro, la gente ti cerca, vuole capire e conoscerti perché ce l’hai fatta. In Italia, invece, arrivano solo gelosie, invidie e situazioni spiacevoli”, ha aggiunto Barbieri.

Barbieri: “Per mio padre ero un incapace”

L’amicizia, del resto, Barbieri la definisce “una cosa sacra”. In un’altra intervista, al Corriere della Sera, ha parlato molto di altri aspetti della sua vita come, ad esempio, il rapporto difficile con il padre.

“Era un uomo durissimo. Veniva da una famiglia di 16 fratelli. Per lui esisteva solo il lavoro. Il senso del dovere esasperato l’ho preso da lui. Avrebbe voluto che diventassi ingegnere, ma io ero un creativo”, ha spiegato.

Poi ha aggiunto: “Sono cresciuto insieme a delle donne fantastiche. Mia madre Ornella. Mia nonna materna Mina, che mi ha trasmesso la passione per la cucina. Con lei passavo giorni nelle campagna di Sasso Marconi. Per mio padre però ero un incapace”.

Chi è Bruno Barbieri

Nato a Medicina, vicino a Bologna, il 12 gennaio 1962, Bruno Barbieri in carriera ha conquistato ben 7 stelle Michelin.

Giudice del programma MasterChef Italia fin dalla prima edizione, nel 2011, è il giudice più longevo del celebre cooking show.

Conduce anche il programma televisivo 4 Hotel, dove visita e valuta i migliori alberghi d’Italia (“Abbiamo svecchiato il mondo alberghiero che era rimasto fermo agli anni ’60 -’70”, ha detto nell’intervista a Vanity Fair).