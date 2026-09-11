Bruno Bilotta, l’intervista all’attore: “Recitare significa togliere tutte le maschere ed essere veri”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che inseguono il mestiere e altri che sembrano quasi essere raggiunti da lui come Bruno Bilotta. Prima viene lo sport, la disciplina della ginnastica artistica, l’idea che un gesto debba essere provato migliaia di volte prima di diventare naturale. Poi arriva la recitazione, quasi per deviazione. Quello che inizialmente sembra un incontro casuale, però, finisce per trasformarsi in una necessità. È forse questa la parola che resta più addosso dopo aver parlato con lui: necessità. Non successo, non carriera, nemmeno ambizione. La necessità di continuare a studiare, osservare, interrogare una scena, capire perché una battuta funzioni in un modo anziché in un altro. Sotto ogni risposta si sente ancora l’atleta che non accettava di fare senza prima capire e che ha trasferito quella disciplina in un mestiere nel quale, paradossalmente, il punto d’arrivo consiste nell’imparare ad abbandonare le proprie sicurezze. Bruno Bilotta ha attraversato set italiani e grandi produzioni internazionali, lavorando accanto ad alcuni interpreti che hanno segnato il cinema contemporaneo. Eppure non racconta quegli incontri come medaglie da appuntarsi sul curriculum. Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Denzel Washington diventano soprattutto occasioni per osservare, sbagliare, imparare. Come se dopo tanti anni continuasse a considerarsi un apprendista, con la curiosità di chi pensa che sentirsi arrivato sia forse il modo più rapido per smettere davvero di essere un attore. C’è poi una curiosa contraddizione. Francesca Rettondini, poche ore prima, me lo aveva descritto come «la persona più buona che possa esistere sulla faccia della Terra». Il cinema, invece, continua spesso a cercare proprio quella faccia per affidarle uomini oscuri, borderline, antagonisti. Bruno Bilotta non sembra stupirsene. Perché nella sua concezione del mestiere l’attore non deve somigliare al personaggio: deve trovare dentro di sé qualcosa che gli permetta di renderlo vero. Anche quando preferirebbe non sapere che quella parte esiste. Ed è qui che questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie diventa più interessante. Per Bruno Bilotta recitare significa progressivamente togliere: la tecnica quando diventa rifugio, la paura di sbagliare, soprattutto le maschere. A un certo punto utilizza un’immagine semplice e potentissima: quella dei cassetti nei quali ciascuno nasconde ciò che può fare male. L’attore, dice, deve avere il coraggio di aprirli. Da quel momento diventa difficile capire dove finisca Bruno Bilotta attore e dove cominci Bruno Bilotta uomo. Forse perché, dopo quasi quarant’anni di mestiere, nemmeno lui sembra più interessato a separarli davvero. E allora La tenerezza del serpente di Samantha Casella diventa soltanto il punto di partenza per parlare di qualcosa di più grande: la vocazione, il rischio, i “no”, la meritocrazia, il bisogno di continuare a mettersi alla prova e quella strana forma di inquietudine che impedisce a un attore di considerare concluso il proprio apprendistato. Alla fine rimane proprio l’immagine di quei cassetti. Bruno Bilotta continua ad aprirli. Anche sapendo che, qualche volta, dentro potrebbe trovare qualcosa che fa male.

In La tenerezza del serpente è Licaone, un personaggio mefistofelico che, in un momento del film, indossa anche una maschera. Perché ha accettato di lavorare una seconda volta con Samantha Casella, considerando che il suo cinema viene percepito, soprattutto in Italia, come piuttosto ostico? Che cosa la spinge ad accettare le sue proposte?

“Innanzitutto, negli ultimi anni, anche se non saprei quantificarli esattamente, ho lavorato molto più con produzioni straniere, soprattutto inglesi e americane, che con quelle italiane. Non per snobismo: semplicemente, mi capita molto più spesso di sostenere provini per produzioni internazionali, anche di grande rilievo. Paradossalmente, trovo molto più semplice riuscire a ottenere un provino per una produzione internazionale di altissimo livello che per un film italiano. Questa è la realtà. In questo momento, per esempio, sto lavorando a una serie intitolata Assassin’s Creed, una produzione americana per Netflix. Ho appena concluso The Resurrection of Christ di Mel Gibson e ho lavorato a Signora Volpe, una serie inglese girata in Italia, e a Masterplan, una produzione americana che abbiamo realizzato a Parigi. Prima ancora c’è stato The Equalizer 3, un film statunitense. Per questo non mi spaventa affatto confrontarmi con progetti diversi. Anzi, trovo più interessante lavorare con produzioni che si discostino da quello che definirei lo schema abituale di gran parte del panorama italiano. Salvo rare eccezioni, nel nostro Paese si realizzano soprattutto commedie. Non lo dico perché consideri la commedia un genere di serie B, tutt’altro: è un genere per niente semplice. Resta, però, uno dei modelli verso cui si orienta prevalentemente il mercato italiano. Mi riferisco anche alle fiction. A parte quelle più fuori dagli schemi, come Gomorra, che infatti è una delle poche a essere stata venduta all’estero insieme ad altre eccezioni, molte tendono ad avere un’impostazione edulcorata, rassicurante. Si accende la televisione e, alla fine, tutto si risolve per il meglio. C’è il cattivo, ma non può essere veramente tale: deve esserlo soltanto fino a un certo punto. Poi viene catturato, finisce in carcere e, più o meno, lo schema rimane quello. Trovo quindi molto più stimolante prendere parte a progetti che si allontanino da questi modelli”.

Lei ha un curriculum vastissimo e quelle che ha appena citato sono soltanto alcune delle esperienze più recenti. Eppure, osservando il modo in cui è stato impiegato in Italia, viene quasi spontaneo interrogarsi sulla meritocrazia in questo mestiere. Ha mai avuto la percezione che non le siano stati riconosciuti pienamente il suo valore e le sue potenzialità?

“Sì, ho avuto questa percezione. L’aspetto che mi stupisce maggiormente è un altro: non sono madrelingua inglese. Le produzioni internazionali lavorano in presa diretta e, naturalmente, un attore madrelingua parte con un vantaggio rispetto a me. Ho lavorato, per esempio, in Those About to Die con Anthony Hopkins. Quando una produzione internazionale affronta un’epoca storica precisa, soprattutto antica, americani e inglesi richiedono generalmente un inglese britannico. È un po’ come pretendere un italiano perfetto, nel quale non sia possibile riconoscere immediatamente se una persona provenga dalla Toscana, dal Lazio o da un’altra regione. È complesso, perché non basta parlare fluentemente inglese in presa diretta: bisogna farlo senza un accento facilmente identificabile. Occorre avvicinarsi almeno a quello che viene definito mid-Atlantic accent: si può anche percepire che l’attore non sia madrelingua, ma non deve risultare immediatamente evidente che sia italiano, spagnolo o di un’altra nazionalità. Non parto, quindi, con il vantaggio di essere madrelingua. Nonostante questo, le produzioni internazionali mi permettono di sostenere i provini. Per The Equalizer 3, per esempio, ho registrato un self-tape con lo stesso cellulare con cui stiamo parlando adesso, che non è neppure di ultima generazione e, per usare un eufemismo, non è certo particolarmente sofisticato. Il provino riguardava un dialogo che poi è rimasto nel film: si trattava proprio della prima scena, con Denzel Washington. Parliamo di tre pagine di dialogo con un attore di enorme prestigio, vincitore di due Oscar. Ho registrato il self-tape a casa, con mio figlio che mi dava le battute alle quali rispondevo. Dopo l’invio non ho ricevuto più alcuna notizia. Un mese più tardi mi hanno telefonato: nessun incontro di persona, nessuna seconda audizione. Ho firmato direttamente il contratto. Quando sono arrivato sul set, il primo giorno di lavorazione, erano presenti i produttori americani. Li ho ringraziati, ma avevo una curiosità e ho chiesto loro: ‘Posso farvi una domanda?’. Ho detto: ‘Ho fatto soltanto un self-tape con un cellulare e la scena era composta da tre pagine di dialogo. Non avete avuto la curiosità di incontrarmi?’. Mi hanno risposto: ‘No, perché abbiamo visto il provino e capito che andavi bene’. Naturalmente, una volta sul set, si rimane sempre, tra virgolette, sotto esame. Per quella che è stata la mia esperienza nei film realizzati all’estero, a Londra e anche qui in Italia, dove ho girato Spider-Man e altre produzioni americane ad alto budget, il metodo è questo: se, per qualsiasi motivo, non sei più adatto alle esigenze della produzione, vieni sostituito. Funziona così. Da un certo punto di vista, è un sistema molto meritocratico: devi confermare quanto hai dimostrato durante il provino e dimostrare di saper fare ciò per cui sei stato scelto. È un metodo duro, certamente, ma lo trovo molto giusto”.

Ed è anche un sistema molto onesto: non c’è raccomandazione o santo che tenga.

“Non può esserci, perché per loro è un’industria. Devi funzionare, perché devono vendere il prodotto. Una raccomandazione può forse consentire al cinquantunesimo candidato di essere valutato insieme agli altri cinquanta, ma da quel momento non si discute: scelgono chi funziona meglio per quel determinato ruolo. Ed è proprio questo il punto. Spesso parto svantaggiato rispetto a un madrelingua o a una persona bilingue. Per loro è più semplice imparare le battute e non devono preoccuparsi allo stesso modo della dizione. Sul set c’è un dialect coach che ascolta e, se la pronuncia non funziona o qualcosa risulta poco chiaro, ferma la scena e bisogna ripeterla. Non essendo madrelingua, devo quindi preparare e studiare più a fondo il testo, lavorando anche sulla dizione. Nonostante questo, mi trovo molto meglio con le produzioni internazionali, perché mi concedono un’opportunità. In Italia è più complicato. Può sembrare strano, ma è così”

Quanto tutto questo appaga la sua ambizione? Si sente soddisfatto oppure, in qualche misura, ha la sensazione di accontentarsi?

“No, non mi sto accontentando. Non saprei neppure risponderle esattamente in questi termini, perché non mi pongo davvero il problema. Non sono affatto altezzoso, ma il fatto che, da una parte, non mi venga concessa neppure l’opportunità di sostenere un provino mi lascia spiazzato. Lo accetto, punto. Inevitabilmente, però, mi viene da pensare: ‘Non mi permetti nemmeno di fare un provino’. Dall’altra parte, invece, i provini li faccio e, glielo assicuro, due volte su tre ottengo il ruolo. Non sto esagerando. Le ho elencato i progetti: avrò sostenuto forse uno o due provini in più rispetto a quelli per i quali sono poi stato scelto. E spesso si tratta di produzioni importanti. Per American Assassin, per esempio, mi hanno scelto dall’Italia per andare a lavorare a Londra. Lì ci si confronta con tutti gli attori inglesi disponibili sul posto oppure con quelli italiani che vivono a Londra. L’opportunità, però, viene concessa comunque. Naturalmente mi gratifica molto essere scelto nonostante gli svantaggi di partenza, dal vivere a Roma al non essere madrelingua. Non voglio trasformare questo discorso in una celebrazione della mia bravura, perché non mi interessa mettermi in mostra. Credo che il senso sia chiaro. In Italia, invece, spesso mi ritrovo a fare una o due pose, interpretando generalmente personaggi borderline. Per esempio, mentre giravo The Equalizer 3, parlando con Antoine Fuqua ho ricevuto una risposta che considero molto significativa. Stavamo girando la scena con Denzel Washington e l’avevo recitata interamente in inglese. A un certo punto Fuqua mi ha detto: ‘Adesso falla tutta in italiano’. Gli ho risposto: ‘Per farla interamente in italiano devo tradurla. Non sono due battute’. E lui: ‘Va bene, ti aspetto. Traducila’. Per loro è normale che un attore riesca a passare da una lingua all’altra. Se il regista ti chiede qualcosa, devi essere in grado di farlo. Ho recitato la scena in italiano. Poi, però, ho avuto un’intuizione e sono andato da Denzel Washington. Gli ho detto: ‘Questa devo rifarla e vorrei interpretarla a modo mio’. Mi ha guardato. Ne ero davvero convinto e gliel’ho detto perché ritenevo che quella soluzione valorizzasse maggiormente la mia interpretazione. A quel punto ha chiamato Fuqua e gli ha detto: ‘Fagli un primo piano stretto e fai quello che ti dice’. In Italia accade raramente. Successivamente ho chiesto ad Antoine Fuqua perché avesse fatto quella scelta e mi ha risposto: ‘Perché lavoro con i volti. Ho bisogno di un volto che mi trasmetta qualcosa’. Questa risposta, secondo me, dice molto. Non voglio criticare il cinema italiano, ma qui trovo meno frequente questa attenzione per l’espressività di un volto”.

US: Giuseppe Zaccaria

Ha usato la parola giusta: “faccia”. Spesso le vengono affidati personaggi che lei stesso ha definito borderline; qualcuno li chiamerebbe villain, qualcun altro antagonisti. Si è mai chiesto perché?

“Quando lavorai a Titus con Anthony Hopkins, volevo comprendere alcuni aspetti del suo metodo. Aveva un monologo straordinario, tratto da Shakespeare, e gli chiesi se potessi rimanergli vicino per osservarlo e fargli qualche domanda. Mi disse di sì. Per me quella è una scuola di recitazione di altissimo livello, se si sa ascoltare. Hopkins mi disse: ‘Leggo tantissime volte la sceneggiatura. La leggo finché è la sceneggiatura a entrare dentro di me, non io dentro di lei’. Sul set era una persona estremamente disponibile, senza alcuna forma di divismo. Ma quando arrivava il momento di girare, dimenticava di essere Anthony Hopkins e diventava esattamente il personaggio che stava interpretando. Credo che un attore debba fare proprio questo. Abbiamo tutti molteplici aspetti dentro di noi e dobbiamo riuscire a portarli alla luce. Bisogna dimenticare le battute, dimenticare tutto. Nella vita quotidiana mentiamo tutti, anche nel senso più innocuo del termine: per opportunità diciamo una piccola bugia, magari mentiamo persino a noi stessi. Accade, fa parte della vita. Sul set, invece, non puoi farlo. Non puoi mentire, perché, se lo fai, secondo me si vede. Quindi dimentico di essere ‘la persona più buona del mondo’ e cerco di immergermi completamente nel personaggio che mi viene affidato”.

Ecco: Bruno, la persona più buona del mondo, e continuano ad affidarle personaggi cattivi.

“Sì, borderline, assolutamente. Anche nel film di Mel Gibson ho una piccola parte, ma interpreto una sorta di capodiavolo. Sono dalla parte di Lucifero, pur avendo sembianze umane. Anzi, forse questo dettaglio non si può ancora raccontare prima dell’uscita del film. Limitiamoci a dire che sono un capodiavolo. Anche lì, quindi, sono ufficialmente classificato tra i non buoni”.

Facciamo un passo indietro. Lei si diploma, se non sbaglio, all’Istituto Fersen; successivamente approfondisce il lavoro dell’attore con De Fazio e, anni dopo, sceglie di tornare a studiare con Ivana Chubbuck. Da dove nasce questa necessità quasi ostinata di continuare a studiare il mestiere dell’attore?

“Nasce dal fatto che provengo dallo sport agonistico. A sedici anni ero nella nazionale giovanile di ginnastica artistica. Lo sport agonistico ti dà una formazione molto precisa: devi ripetere un esercizio migliaia di volte, finché non diventa automatico e non arrivi quasi alla perfezione. A quel punto non pensi più al movimento: lo esegui in modo naturale e al meglio delle tue possibilità. Se, però, non hai raggiunto quel livello, e parlo sempre di agonismo, devi continuare ad allenarti finché non arrivi almeno al massimo delle tue capacità. Sono arrivato all’istituto d’arte drammatica dopo aver già cominciato a lavorare. Ero un ginnasta, trascorrevo molto tempo in palestra, e qualcuno mi disse: ‘Visto che sai fare i salti mortali, ti andrebbe di provare?’. Per gioco risposi di sì. Poco dopo mi chiamarono, ma non avevo ancora studiato recitazione. Mi proposero un film per Canale 5, Vincere per Vincere, e accettai. Non mi sentivo, però, a mio agio. Il motivo era semplice: provenivo da una formazione secondo la quale prima bisogna provare, studiare a fondo e soltanto dopo eseguire. In quel momento stavo facendo esattamente il contrario di ciò che mi avevano insegnato e questo mi destabilizzava. Così decisi di studiare. Era una scuola prettamente teatrale. Nel frattempo mi aveva chiamato anche Nanni Loy per un film e continuavo a lavorare, ma sentivo di dover capire di più. Questa esigenza mi è rimasta. Credo che quello dell’attore sia un mestiere nel quale bisogna continuare a studiare e a mettersi costantemente in gioco”.

Ho sempre avuto l’impressione che quello dell’attore sia un mestiere da apprendista perenne. Nel momento in cui ci si sente arrivati, probabilmente si è già tradita una parte della propria missione.

“Sì. Ho avuto la fortuna di lavorare direttamente con attori che utilizzano metodi diversi, ma tutti di altissimo livello. Ho recitato con Ben Kingsley, Anthony Hopkins e Denzel Washington. Quando sei in scena con interpreti di quel calibro impari moltissimo. E altrettanto comprendi semplicemente osservandoli mentre lavorano. È come partecipare a una full immersion, purché si sappia osservare e ascoltare con attenzione. Queste esperienze mi hanno dato moltissimo. Per il resto, se mi chiamano per lavorare, bene; altrimenti non sono una persona che costruisce intorno al mestiere tutto ciò che gli ruota attorno. Non ho mai avuto, per esempio, un ufficio stampa perché, sinceramente, l’idea di mettermi in posa, fare fotografie e poi raccontare determinati aspetti della mia vita non mi appartiene molto. Probabilmente è utile, soprattutto in Italia. Preferisco, però, considerarmi una sorta di ‘impiegato della recitazione’: faccio il mio lavoro e torno a casa”.

Mi ha raccontato il passaggio dallo sport alla recitazione, ma c’è un aspetto che soltanto lei può conoscere. Ha dato molto a questo mestiere: che cosa le ha restituito sul piano personale, più intimo?

“Tanto. Tantissimo. Ho lavorato anche in teatro e sono profondamente convinto che tutti possiamo recitare, almeno fino a un certo livello. Il passaggio successivo, però, avviene quando non reciti più. È lì che serve un lavoro enorme. Recitare fino a un certo livello, secondo me, è alla portata di molti. Non recitare, invece, significa liberarsi di tutte le maschere, eliminare ogni sovrastruttura ed essere autentici. Arrivare a quella verità richiede moltissimo lavoro. È questo il salto che bisogna compiere”.

Non ha mai avuto paura, dopo tanti anni di carriera, che questa professione potesse ferirla? Attraverso un personaggio, per esempio, oppure per un “no” ricevuto?

“Sì, ma bisogna imparare a metterlo in un cassetto. È il bello e il brutto di questo mestiere. I ‘no’ li hanno ricevuti tutti. Non devi chiederti perché sia arrivato quel rifiuto. Devi piuttosto domandarti se, in ciò che hai fatto, hai dato il massimo e sei riuscito ad avvicinarti a quel salto di cui parlavo prima. Se poi non vieni scelto, può dipendere da moltissimi fattori. La domanda da porsi è un’altra: sei andato abbastanza in profondità? Hai scavato? Sei riuscito a eliminare tutto ciò che era superfluo? Questa è la difficoltà, ma anche la sfida. Se riesco a farlo, mi sento soddisfatto indipendentemente dal fatto di essere stato scelto oppure no. Se non ci riesco, invece, non lo sono. La vera difficoltà, poi, consiste nel riuscirci mentre lavori. Un conto è farlo durante un self-tape o nelle prove a casa. Quando sei realmente sul set, devi avere il coraggio di metterti in gioco. Se rimani nella tua comfort zone, puoi recitare bene le battute e restare all’interno di un territorio sicuro. Uscirne, invece, soprattutto quando lavori su set di alto livello, significa avere il coraggio di sbagliare. Perché puoi sbagliare davvero. Ma proprio quel coraggio può permetterti di raggiungere una verità ulteriore. In quel momento abbandoni le sicurezze e ti lasci andare. Può funzionare oppure no. Riuscire a farlo mentre si lavora richiede, secondo me, una buona dose di coraggio”.

Ricorda, anche soltanto a livello aneddotico, un momento in cui ha compiuto quel “salto” e che l’ha segnata profondamente?

“Sì. Quando lavorai con Ben Kingsley. Parliamo di molti anni fa, non ricordo esattamente quanti. Avevo un piccolo monologo, sempre in inglese e con accento britannico, quindi con tutte le difficoltà di cui parlavamo prima. Kingsley interpretava Mosè. In quella scena non doveva parlare: il monologo era interamente mio. Ero piuttosto agitato. Gli chiesi: ‘Possiamo fare una prova?’. Mi rispose: ‘No, meglio di no’. Quella risposta mi gelò. Mi chiesi perché avesse rifiutato, ma naturalmente non potevo insistere. Feci la scena, però rimasi in una zona di sicurezza. Esattamente ciò di cui parlavo prima. Subito dopo mi resi conto di non averla interpretata come avrei voluto, perché avevo recitato con la paura di sbagliare. Così chiesi al regista se potessi rifarla. Mi disse di sì. A quel punto pensai: ‘Accada quel che deve accadere’. In quel momento mi passarono davvero per la mente tutte le possibili conseguenze: se avessi sbagliato completamente, avrebbero potuto persino mandarmi via. Ma la rifeci. E la interpretai in maniera completamente diversa. Dopo, quando eravamo nella tenda, Kingsley mi disse: ‘Bravo, bravo’. È stato allora che ho capito che dovevo lavorare in quella direzione”.

Per come ha inteso la professione dell’attore, quanto ha permesso che influenzasse le sue scelte private? È riuscito a distinguere Bruno Bilotta uomo da Bruno Bilotta attore?

“Ci ho pensato molte volte. Quando incontri delle difficoltà, ti domandi: ‘Chi me lo fa fare di ammazzarmi così?’. Eppure, dentro di me, c’è sempre stata una voce che mi diceva: ‘Sì, ne vale la pena’. Al di là del denaro, del fatto che si guadagni oppure no, sento profondamente il bisogno, la necessità di svolgere questo mestiere. Se avverti questa esigenza, nonostante tutti i problemi che può comportare, economici, familiari o relazionali, devi assecondarla, assumendoti i rischi di ciò che potrà accadere, nel bene e nel male. Ci sono moltissimi attori che rimangono senza lavorare per anni. Potrebbe capitare anche a me, spero di no. Ed è allora che inevitabilmente ti metti in discussione, perché il nostro è un mestiere particolare: un medico che non esercita continua a essere un medico; un attore che non lavora, in qualche modo, non esiste. Se non eserciti, non puoi esserlo pienamente: devi necessariamente continuare. Per esempio, quando non lavoro studio. Leggo, guardo un film in inglese, torno su una determinata scena e cerco di capire perché un attore l’abbia interpretata in un modo anziché in un altro. Analizzo il testo. Sento proprio il bisogno di continuare a farlo”.

Che cosa le ha permesso di comprendere Bruno Bilotta attore di Bruno Bilotta uomo?

“Bruno Bilotta attore è costretto a scavare dentro di sé. E, facendolo, inevitabilmente modifica anche il Bruno Bilotta della vita quotidiana. Questo comporta delle conseguenze, perché, se nella vita cerchi di applicare ciò che fai come attore, cioè essere il più autentico possibile, finisci magari per non dire neppure quelle piccole bugie che normalmente fanno parte dei rapporti umani. Esprimi ciò che pensi, assumendotene tutte le conseguenze. Applicare questo principio alla vita reale diventa molto complicato. Anche in questo caso serve coraggio. Le persone anziane, per esempio, spesso possiedono questa libertà perché, a un certo punto, smettono di preoccuparsi del giudizio altrui. Cadono alcuni freni inibitori e dicono esattamente ciò che pensano, accettandone le conseguenze. Arrivi a un’età in cui pensi: ‘Chi se ne importa. Tutt’al più rimango solo’. Oppure, nella migliore delle ipotesi, rimani circondato soltanto da persone altrettanto autentiche.”

Se, in un universo parallelo, il giovane Bruno che muoveva i primi passi in film come 7 chili in 7 giorni, Troppo forte e negli altri lavori degli esordi incontrasse l’attore di oggi, ormai presente sui set internazionali, che cosa lo stupirebbe maggiormente?

“Tante cose. All’epoca provenivo dal mondo dello sport e ne conservavo ancora la mentalità. Non avrei mai immaginato di compiere questo percorso, perché diventare attore non rientrava nei miei progetti. Era semplicemente capitato. Pensavo: ‘Guadagno dei soldi, quindi lo faccio’. Vivevo tutto con grande spensieratezza. Poi hanno cominciato a chiamarmi con una certa continuità e a quel punto è subentrato un altro pensiero: ‘Mi stanno chiamando, ma non sono preparato come dovrei’. Non avrei mai immaginato che avrei continuato a recitare per tutti questi anni. Assolutamente no. Il Bruno di allora ne sarebbe rimasto molto stupito”.

Eppure, anche se la recitazione non rientrava nei suoi progetti di vita, ci sarà stato un momento in cui ha riconosciuto a se stesso la qualifica di attore. Quando è accaduto?

“Molto, molto tempo dopo”.

Perché così tardi?

“Perché spesso interpretavo personaggi abbastanza vicini alle mie caratteristiche e, quindi, non mi richiedevano uno sforzo ulteriore. Soltanto studiando ho capito come si potesse raggiungere un livello più profondo. E, secondo me, non esiste un unico metodo. Ce ne sono molti: bisogna assimilare elementi diversi e sperimentare. Non credo esista ‘il metodo’ in senso assoluto. Certo, c’è Stanislavskij, c’è Ivana Chubbuck, ma alla fine spetta a ciascun attore trovare il proprio, sperimentando e rielaborando quelli che ha conosciuto”.

Il cinema, o meglio la recitazione, è diventato per lei una sorta di compagna di vita. Se dovesse fare un bilancio del suo percorso, in che modo il mestiere dell’attore l’ha tradita?

“Ogni volta che lavoro non mi sento tradito. Finché continuerò a farlo, non potrò dire che questo mestiere mi abbia tradito. Spero che non accada. Le faccio un esempio. Quando Mel Gibson mi ha chiamato, non mi ha sottoposto a un provino: preferisce fare un colloquio, vuole incontrarti. Mi ha parlato quasi come se fossimo amici. A un certo punto, durante la conversazione, mi ha chiesto: ‘Quanti anni hai, Bruno?’. Gli ho risposto: ‘Sessantasette’. Mi ha detto che sembravo più giovane. Poi siamo finiti a parlare anche di alcol. Gli ho spiegato che voglio continuare a lavorare e, per questo, non bevo. Mi ha raccontato di aver bevuto molto nel corso della sua vita, ma di aver smesso proprio perché vuole continuare a lavorare. Gli ho risposto: ‘Anch’io voglio lavorare fino alla fine dei miei giorni, se ci riesco’. Ecco perché non mi sento tradito da questa professione. Finché riesco a lavorare, soprattutto in produzioni internazionali, magari semplicemente partendo da un self-tape, non provo affatto quella sensazione. Anzi, ogni volta rimango stupito. Per me è sempre una meraviglia pensare: ‘Hanno scelto me anche per questo? Perfetto’. Mi sentirò tradito nel momento in cui tutto questo non accadrà più. E spero che non succeda. Le assicuro che le risposte che le ho dato sono autentiche e sincere. Quando prima le parlavo di una necessità, intendevo esattamente questo. Le faccio un esempio”.

Prego.

“Per American Assassin mi chiamò il mio agente e mi propose di registrare un self-tape. Lessi il personaggio e dissi: ‘Ma questo deve avere quarantacinque, cinquant’anni. Ne ho diciassette di più. Non farmi perdere tempo’. Poi ci ripensai. Mi dissi: ‘Che importa? Intanto mi esercito, è comunque un’esperienza in più’. Decisi di farlo anche perché, oltre alle battute, erano previste delle improvvisazioni in inglese. Ogni volta che affronti un provino scopri un aspetto nuovo di te stesso. Registrai il self-tape, improvvisai e, le assicuro, mi scelsero. Andai a Londra a girare il film nonostante fossi completamente fuori dall’età prevista per il personaggio: parliamo di quasi vent’anni in più. Anche attraverso questa esperienza ho compreso quanto il mercato internazionale funzioni diversamente. In Italia magari ti dicono: ‘Ha cinquantuno anni? No, ce ne servono cinquanta’. All’estero, invece, il criterio è quasi opposto. Chiesi anche al regista perché mi avesse scelto e mi rispose in maniera molto semplice: ‘Se il personaggio è necessariamente legato a una determinata età perché deve essere figlio, padre o madre di qualcuno, naturalmente devo rispettare quel rapporto. Altrimenti scelgo semplicemente la persona più adatta a quel ruolo’. Punto. Da quell’esperienza ho imparato due lezioni. La prima è che, quando si presentano provini di questo tipo, bisogna sostenerli sempre. La seconda è che anche il provino fa parte del mestiere. La professione non coincide soltanto con il lavoro per il quale vieni pagato. Anche quando non ricevi un compenso, mentre prepari una scena o un provino continui a scoprire nuovi aspetti di te stesso. Sempre che tu riesca, e non è facile, a scavare dentro di te. Mi piace moltissimo farlo, anche se è faticoso. A volte mi chiudo in bagno e rimango per ore a ripetere persino una sola battuta. Ogni volta che la pronuncio in un determinato modo, cerco di capire perché mi venga spontaneo dirla proprio così. Poi ci dormo sopra e torno ad analizzarla il giorno successivo. Trovo questo processo bellissimo e affascinante. È il mestiere che amo fare.”

Allora mi sta già offrendo lo spunto per la prossima intervista: le chiederò che cosa abbia scoperto di sé lavorando in questo modo.

“Scopri un mondo. Dentro di noi chiudiamo moltissimi aspetti in altrettanti cassetti, perché alcuni possono farci male. E così quei cassetti rimangono chiusi. Quando fai questo mestiere, invece, devi aprirli. Secondo me è questa la differenza sostanziale”.

E lei fino a che punto è disposto ad aprire quei cassetti?

“Devi essere disposto a farlo. Può anche farti male, ma devi accettare il rischio. Per esempio, se nella vita sei una persona che accetta dei compromessi, e capita a tutti, devi essere capace di riconoscere quelli che hai fatto. Poi devi avere il coraggio di comprenderne le ragioni. È un’autoanalisi continua. Non intendo dire che sia necessario sottoporsi a sedute psicoanalitiche o intraprendere un percorso di analisi. Parlo della capacità di osservarsi costantemente e mettersi in discussione. E devi farlo su due piani: come attore e come persona. Perché, se nella vita sei troppo ‘finto’, se indossi continuamente una maschera che ti protegge ma al tempo stesso ti limita, quando devi recitare diventa difficile riuscire a liberartene. Per questo, secondo me, se vuoi applicare davvero questo approccio alla recitazione, devi necessariamente lavorare anche su te stesso nella vita”.