Bruno Contrada morto a Palermo, il suo nome era appena riemerso nell'indagine sull'omicidio Mattarella

È morto all’età di 94 anni Bruno Contrada, il super poliziotto ex numero tre dei servizi segreti italiani del Sisde. Attivo negli anni più violenti delle guerre di mafia a Palermo, il nome dell’ex dirigente generale della polizia era di recente riemerso in relazione alle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica. Contrada fu condannato a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa e ne scontò otto prima della revoca stabilita in seguito a una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. I funerali si celebreranno sabato a Palermo.

Una vita tra polizia e servizi segreti, chi era Bruno Contrada

Bruno Contrada nasce a Napoli il 2 settembre 1931 e inizia la sua carriera nella polizia italiana a fine Anni Cinquanta. Dopo alcuni incarichi nel Lazio, negli Anni Settanta venne trasferito a Palermo, dove diventò uno dei funzionari di punta della Squadra Mobile.

Nel capoluogo siciliano partecipa a numerose indagini contro la criminalità organizzata, operando in una fase storica in cui Cosa Nostra stava rafforzando il proprio potere. Nel 1973 Contrada assume la guida della polizia giudiziaria di Palermo e successivamente ricopre incarichi di vertice nella Criminalpol.

Negli Anni Ottanta entra nel Sisde (Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica), il servizio segreto civile italiano, dove si occupa delle attività operative in Sicilia e Sardegna e arriva a ricoprire ruoli apicali nell’organizzazione.

In quel periodo si consolida la fama di Bruno Contrada come uno dei funzionari più esperti nella lotta alla mafia e nella gestione delle indagini sui gruppi criminali siciliani.

L’arresto e la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa

Il 24 dicembre 1992 Contrada viene arrestato con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa sulla base delle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, tra cui Gaspare Mutolo e Giuseppe Marchese.

Secondo l’accusa, l’ex 007 avrebbe fornito informazioni e protezione a esponenti di Cosa Nostra tra Anni Settanta e Ottanta. Dopo un lungo iter processuale iniziato nel 1994, nel 2007 la Corte di Cassazione conferma la condanna definitiva a 10 anni di reclusione.

Contrada ha sempre respinto ogni accusa, sostenendo di essere stato vittima di un errore giudiziario. Il caso è diventato ben presto uno dei più discussi nella storia dei rapporti tra apparati dello Stato e mafia.

La sentenza della Corte europea e la revoca della condanna

La svolta arriva nel 2015, quando la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo stabilisce che la condanna era stata pronunciata per fatti che, all’epoca in cui sarebbero stati commessi, non costituivano un reato definito in modo chiaro nell’ordinamento italiano.

I giudici europei citano il principio della “non retroattività della legge penale”, in base al quale nessuno può essere punito per un comportamento che non era esplicitamente previsto come reato quando è stato compiuto.

Sulla base di quella decisione, nel 2017 la Corte di Cassazione dichiara ineseguibile la condanna, cancellandone gli effetti penali.

Le indagini sull’omicidio Piersanti Mattarella

A ottobre 2025 il nome di Bruno Contrada comparve nei faldoni dell’inchiesta sull’omicidio di Piersanti Mattarella, avvenuto il 6 gennaio 1980. In particolare, l’ex 007 fu connesso alla vicenda del guanto che uno dei killer dimenticò nell’auto usata per fuggire dal luogo del delitto.

Contrada indagò sul delitto Mattarella sia come capo della Squadra mobile che come capo della Criminalpol. L’ipotesi è che avesse partecipato al depistaggio delle indagini, intrattenendo parallele e riservate relazioni coi boss Michele Greco e Totò Riina.

Secondo gli inquirenti, il giorno stesso dell’uccisione di Piersanti Mattarella, Contrada si trovava sul luogo del delitto e acquisì informazioni sia dalla vedova della vittima, Irma Chiazzese, sia dal figlio Bernardo.

La storia del guanto sarebbe emersa in quel frangente, con l’ex funzionario di polizia ed ex prefetto Filippo Piritore (poi arrestato) che informò personalmente l’ex dirigente del Sisde.