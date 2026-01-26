Bruno Gagliano trovato morto sul balcone a Roma, ipotesi suicidio per la storica drag queen Kastadiva

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È di Bruno Gagliano, in arte Kastadiva, il corpo senza vita trovato sabato da una donna sul proprio balcone di casa in zona Colle Salario a Roma. Quarant’anni, apprezzato make-up artist e storica drag queen, era una figura conosciuta e apprezzata nella comunità LGBTQIA+ romana e italiana. L’ipotesi prevalente è che si sia trattato di un suicidio, secondo una prima ricostruzione si sarebbe buttato dalla finestra del suo appartamento al nono piano.

Cadavere sul balcone a Roma, è di Bruno Gagliano

La comunità LGBTQIA+ in lutto per la scomparsa di Bruno Gagliano, 40 anni, in arte Kastadiva, nota drag queen tra i protagonisti della nota serata queer “Muccassassina”.

Gagliano è morto nella notte fra venerdì 23 e sabato 24 gennaio dopo essere precipitato dal suo appartamento al nono piano, a Roma.

Era stata una vicina a trovarlo privo di vita sabato mattina sul balcone di casa al primo piano di un palazzo in via Apiro a Colle Salario, alla periferia Nord Est della Capitale.

Dopo il riconoscimento è arrivata la conferma: il cadavere è di Bruno Gagliano.

Ipotesi suicidio

I carabinieri intervenuti sul posto hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’ipotesi prevalente al momento è quella del gesto volontario: Gagliano si sarebbe buttato dalla finestra del suo appartamento.

Addio alla storica drag queen Kastadiva

Originario di Alcamo, in provincia di Trapani, Bruno Gagliano viveva da anni a Roma, dove era molto conosciuto col suo nome d’arte, Kastadiva.

Era una delle più note drag queen della Capitale, tra i protagonisti del Muccassassina, la storica serata queer romana.

All’attività artistica da drag queen affiancava il lavoro da make-up artist. Nel 2017 Kastadiva aveva vinto la competizione Miss Drag Queen Lazio.

I messaggi di cordoglio

La notizia ha scosso profondamente la comunità LGBTQIA+ romana e italiana, tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore sui social.

“Muccassassina e tutta la comunità LGBTQIA+ hanno perso un pezzo della propria storia. Sei stata una delle migliori drag queen del panorama italiano, tu la regina del lipsync. Siamo profondamente addolorati, così come lo sono tutte le persone che ti hanno conosciuto”, si legge sulla pagina Instagram del Muccassassina.

“A nome del circolo e di Muccassassina mi unisco al dolore per la scomparsa di Bruno, in arte Kastadiva”, scrive Mario Colamarino, presidente del circolo cultura omosessuale Mario Mieli.

“Ricordo di lui la giovinezza, l’allegria che sapeva portare a tutti con i suoi personaggi fantastici. Una drag attenta, preparata, con make up incredibili”, scrive l’attivista Imma Battaglia.

“Bruno non è riuscito a sopravvivere alla pesantezza di una vita dolorosa che in qualche modo lo ha sempre accompagnato”.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.