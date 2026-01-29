NOTIZIE
Bruno Osti disperso a Goro, la barca del pescatore è stata trovata rovesciata: "Sono ore dolorose"

Proseguono le ricerche di Bruno Osti, pescatore disperso a Goro dalla notte tra il 27 e il 28 gennaio: la sua barca è stata ritrovata rovesciata

Sono ore d’ansia per Bruno Osti, il pescatore 47enne disperso a Goro dalla notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio. La sua barca è stata ritrovata rovesciata, ma di lui non ci sono ancora tracce. Le operazioni di ricerca, coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Ravenna, sono riprese.

Bruno Osti disperso a Goro: a che punto sono le ricerche

Bruno Osti è disperso dalla notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, dopo che era uscito con la sua barca nella Sacca di Goro. La sua imbarcazione è stata ritrovata, rovesciata, nel pomeriggio di mercoledì.

Le ricerche dell’uomo hanno dato esito negativo per l’intera giornata di mercoledì e, come riportato da ANSA, sono ripartite nella mattinata di giovedì. A coordinare le operazioni è la centrale operativa della Guardia Costiera di Ravenna. Impegnati anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Il pescatore Bruno Osti è disperso dalla notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, quando è uscito con la sua barca nella Sacca di Goro senza far ritorno in porto.

Il racconto di Fausto Gianella, consigliere FdI

Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che vive proprio a Goro, ha parlato della scomparsa del pescatore Bruno Osti in alcune dichiarazioni riportate dal Resto del Carlino: “Siamo molto preoccupati“, ha detto.

Osti è uscito attorno alle 3 di notte per andare a raccogliere le reti da pesca. Il racconto di Gianella: “Era andato a ripescare gli ami per la cattura delle anguille. La sua barchetta è la classica barca da valli. Quando è uscito era ancora buio e le condizioni del mare proibitive”.

Secondo il consigliere di Fratelli d’Italia, “con un mare così può essere successo di tutto: può aver sbattuto contro una bricola, può essere stato colpito da un tronco…”.

Sono ore difficili, dolorose” ha ammesso Fausto Gianella.

Chi è Bruno Osti, pescatore disperso a Goro

Bruno Osti è un pescatore di 47 anni.

Come raccontato da Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, di Goro, Osti “è il sostegno di tutta la sua famiglia” perché “il papà non è stato tanto bene” ed “è lui che li aiuta”.

È un bravo ragazzo” ha chiosato Fausto Gianella su Bruno Osti.

