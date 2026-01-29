Bruno Osti disperso a Goro, la barca del pescatore è stata trovata rovesciata: "Sono ore dolorose"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sono ore d’ansia per Bruno Osti, il pescatore 47enne disperso a Goro dalla notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio. La sua barca è stata ritrovata rovesciata, ma di lui non ci sono ancora tracce. Le operazioni di ricerca, coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Ravenna, sono riprese.

Bruno Osti disperso a Goro: a che punto sono le ricerche

Bruno Osti è disperso dalla notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, dopo che era uscito con la sua barca nella Sacca di Goro. La sua imbarcazione è stata ritrovata, rovesciata, nel pomeriggio di mercoledì.

Le ricerche dell’uomo hanno dato esito negativo per l’intera giornata di mercoledì e, come riportato da ANSA, sono ripartite nella mattinata di giovedì. A coordinare le operazioni è la centrale operativa della Guardia Costiera di Ravenna. Impegnati anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Il racconto di Fausto Gianella, consigliere FdI

Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che vive proprio a Goro, ha parlato della scomparsa del pescatore Bruno Osti in alcune dichiarazioni riportate dal Resto del Carlino: “Siamo molto preoccupati“, ha detto.

Osti è uscito attorno alle 3 di notte per andare a raccogliere le reti da pesca. Il racconto di Gianella: “Era andato a ripescare gli ami per la cattura delle anguille. La sua barchetta è la classica barca da valli. Quando è uscito era ancora buio e le condizioni del mare proibitive”.

Secondo il consigliere di Fratelli d’Italia, “con un mare così può essere successo di tutto: può aver sbattuto contro una bricola, può essere stato colpito da un tronco…”.

“Sono ore difficili, dolorose” ha ammesso Fausto Gianella.

Chi è Bruno Osti, pescatore disperso a Goro

Bruno Osti è un pescatore di 47 anni.

Come raccontato da Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, di Goro, Osti “è il sostegno di tutta la sua famiglia” perché “il papà non è stato tanto bene” ed “è lui che li aiuta”.

“È un bravo ragazzo” ha chiosato Fausto Gianella su Bruno Osti.