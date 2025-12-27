Bruno Petrone accoltellato in centro a Napoli, due minorenni si consegnano per l'aggressione al calciatore

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Due minorenni si sono consegnati ammettendo le proprie responsabilità sull’accoltellamento di Bruno Petrone. Si tratterebbe di un 17enne e di un 15enne tra i membri del gruppo che nella notte di Santo Stefano ha aggredito gravemente il 18enne calciatore dilettante a Napoli, tra i vicoli del quartiere Chiaia. Il più piccolo dei due avrebbe affermato di aver sferrato i due fendenti.

Le indagini sull’accoltellamento a Napoli

Secondo quanto riportato da Repubblica, i due adolescenti si sarebbero costituiti nella serata di sabato 27 dicembre, presentandosi in due momenti diversi alla polizia e ai carabinieri: il 17enne alla caserma Pastrengo, mentre il 15enne è arrivato accompagnato dal suo legale negli uffici della questura di Napoli, per poi essere trasferito nella sede della Compagnia Napoli Centro dell’Arma.

Entrambi hanno dichiarato di essere stati tra i cinque o quattro individui che hanno aggredito il calciatore 18enne. Sarebbe stato il 15enne ad accoltellare Petrone, secondo quanto avrebbe confessato lui stesso alle forze dell’ordine.

La via del quartiere Chiaia di Napoli dove è stato accoltellato Bruno Petrone

L’aggressione al 18enne calciatore

Gli inquirenti indagano per capire il movente di quella che sembrerebbe una spedizione punitiva.

Il calciatore è stato accoltellato in centro a Napoli, in via Bisignano, nella zona dei baretti del quartiere Chiaia.

Intorno all’1.15 della notte di Santo Stefano, mentre era in giro con alcuni amici, Petrone è stato avvicinato da un gruppo di persone su due scooter ed è stato accoltellato al ventre e al fianco.

Le condizioni di Bruno Petrone

Il ragazzo è stato portato in gravi condizioni all’ospedale San Paolo, dove è stato sottoposto a un’operazione chirurgica per la rimozione della milza e la sutura delle ferite.

Dopo la notte di ricovero in rianimazione, nella mattina di sabato le sue condizioni sono migliorate ed è stato estubato.

Originario di Minturno, in provincia di Latina, il 18enne è uno studente incensurato residente del quartiere San Lorenzo Vicaria. Petrone gioca nella squadra di calcio dell’Angri, in Eccellenza, ma nel 2024 ha esordito in Serie C con la maglia del Sorrento.