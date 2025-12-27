NOTIZIE
Bruno Petrone accoltellato in centro a Napoli, due minorenni si consegnano per l'aggressione al calciatore

Due minori si sono costituiti per l'aggressione a Bruno Petrone, calciatore 18enne accoltellato nel quartiere Chiaia di Napoli: a colpirlo un 15enne

Due minorenni si sono consegnati ammettendo le proprie responsabilità sull’accoltellamento di Bruno Petrone. Si tratterebbe di un 17enne e di un 15enne tra i membri del gruppo che nella notte di Santo Stefano ha aggredito gravemente il 18enne calciatore dilettante a Napoli, tra i vicoli del quartiere Chiaia. Il più piccolo dei due avrebbe affermato di aver sferrato i due fendenti.

Le indagini sull’accoltellamento a Napoli

Secondo quanto riportato da Repubblica, i due adolescenti si sarebbero costituiti nella serata di sabato 27 dicembre, presentandosi in due momenti diversi alla polizia e ai carabinieri: il 17enne alla caserma Pastrengo, mentre il 15enne è arrivato accompagnato dal suo legale negli uffici della questura di Napoli, per poi essere trasferito nella sede della Compagnia Napoli Centro dell’Arma.

Entrambi hanno dichiarato di essere stati tra i cinque o quattro individui che hanno aggredito il calciatore 18enne. Sarebbe stato il 15enne ad accoltellare Petrone, secondo quanto avrebbe confessato lui stesso alle forze dell’ordine.

bruno-petrone-accoltellato-napoli-chiaiaANSA

La via del quartiere Chiaia di Napoli dove è stato accoltellato Bruno Petrone

L’aggressione al 18enne calciatore

Gli inquirenti indagano per capire il movente di quella che sembrerebbe una spedizione punitiva.

Il calciatore è stato accoltellato in centro a Napoli, in via Bisignano, nella zona dei baretti del quartiere Chiaia.

Intorno all’1.15 della notte di Santo Stefano, mentre era in giro con alcuni amici, Petrone è stato avvicinato da un gruppo di persone su due scooter ed è stato accoltellato al ventre e al fianco.

Le condizioni di Bruno Petrone

Il ragazzo è stato portato in gravi condizioni all’ospedale San Paolo, dove è stato sottoposto a un’operazione chirurgica per la rimozione della milza e la sutura delle ferite.

Dopo la notte di ricovero in rianimazione, nella mattina di sabato le sue condizioni sono migliorate ed è stato estubato.

Originario di Minturno, in provincia di Latina, il 18enne è uno studente incensurato residente del quartiere San Lorenzo Vicaria. Petrone gioca nella squadra di calcio dell’Angri, in Eccellenza, ma nel 2024 ha esordito in Serie C con la maglia del Sorrento.

 

bruno-petrone-accoltellato-napoli-minorenni ANSA

