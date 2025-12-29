Bruno Petrone accoltellato in strada a Napoli, il 15enne che l'ha aggredito confessa la lite e chiede scusa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Avevamo litigato una settimana fa”. È quanto avrebbe detto agli inquirenti il 15enne fermato per l’accoltellamento del giovane calciatore Bruno Petrone, avvenuto nei giorni scorsi a Napoli. Il ragazzo, che ha confessato di aver colpito in 18enne e chiesto scusa, avrebbe raccontato di una lite tra i due avvenuta nei giorni precedenti. Stando alla sua versione, non si sarebbe trattato di una azione pianificata ma di un incontro casuale che avrebbe riacceso un conflitto non risolto. Per l’accoltellamento di Petrone sono stati fermati quattro minorenni, mentre un quinto è stato denunciato a piede libero.

Accoltellato in strada a Napoli, 15enne confessa

Bruno Petrone e il 15enne che lo ha accoltellato in strada a Napoli nella serata del 26 dicembre avevano litigato alcuni giorni prima.

Lo avrebbe raccontato agli inquirenti il minorenne ritenuto responsabile dell’accoltellamento del calciatore 18enne dell’Angri, squadra della provincia di Salerno.

Via Bisgnano a Napoli, teatro dell'accoltellamento

Dopo essersi costituito nella serata di sabato, il 15enne ha confessato di aver accoltellato Petrone e avrebbe detto di essere dispiaciuto per quanto fatto. Lo riporta il Corriere della Sera.

Stando alla versione del quindicenne, non si sarebbe trattato di un’imboscata pianificata ma di una violenza nata dopo un incontro casuale tra i due.

L’acquisto del coltello

Il quindicenne avrebbe raccontato che tra lui e Petrone c’era stata una lite una settimana fa, sempre nel quartiere Chiaia, cuore della movida di Napoli.

Dopo il litigio il giovane avrebbe acquistato un coltello, portandolo con sé fino alla notte dell’aggressione.

L’arma usata per l’accoltellamento è stata rinvenuta e sequestrata dai carabinieri a casa del 15enne.

L’accoltellamento di Bruno Petrone

L’aggressione è avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 dicembre in via Bisignano, a Chiaia.

Stando al racconto del 15enne, lui e i suoi amici avrebbero incontrato per caso la comitiva di Petrone, l’aggressione sarebbe scattata per “uno sguardo di troppo”.

Il ragazzino ha tirato fuori un coltello e ha colpito il 18enne con due fendenti al ventre e al torace.

Una versione ora al vaglio degli inquirenti e della Procura di Napoli, che stanno ricostruendo ruoli e responsabilità dei giovani coinvolti.

Quattro minorenni fermati per l’aggressione

Per l’aggressione a Bruno Petrone sono stati fermati quattro minorenni, mentre un quinto è stato denunciato in stato di libertà.

Tutti incensurati, si sono presentati a polizia e carabinieri ammettendo le proprie responsabilità.