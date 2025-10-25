Bruno Vespa attacca ancora Jannik Sinner e provoca il tennista: "Ha rifiutato anche Mattarella"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Bruno Vespa va ancora all’attacco di Jannik Sinner. Dopo il tweet di qualche giorno fa, il giornalista ha scritto un nuovo post contro il tennista italiano, numero due al mondo. Questa volta il conduttore di Porta a Porta ha ricordato la rinuncia di Sinner ai Giochi Olimpici di Parigi e il no al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’ultimo post di Bruno Vespa contro Sinner

Bruno Vespa non fa nulla per nascondere la sua scarsa simpatia ed empatia verso Jannik Sinner. Ma cosa ha detto ancora il giornalista sul tennista azzurro?

È tutto scritto su Twitter, in un post che riprende una polemica già avviata qualche giorno fa dopo la notizia della rinuncia di Sinner alla Coppa Davis con la Nazionale.

“Nell’elencare le ragioni di disaffezione di Sinner nei confronti dell’Italia, oltre alla residenza a Montecarlo e al rifiuto di giocare quest’anno in Davis, dimenticavo la rinuncia alle Olimpiadi e soprattutto il rifiuto di incontrare il capo dello Stato. Serve altro?”, ha scritto Vespa in un post.

I no di Sinner alle Olimpiadi e a Mattarella

Stavolta, dunque, Vespa ripensa alle Olimpiadi e al no a Mattarella. Andiamo con ordine. Il 25 luglio 2024 il tennista annunciò che non avrebbe partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi a causa di una tonsillite. Una scelta che lui stesso definì dolorosa.

Poche settimane dopo, Sinner giocò e vinse gli Us Open a New York, portando il tennis italiano nel firmamento di questo sport. Proprio per celebrare il 2024 glorioso del tennis azzurro, Sinner fu poi invitato, nel gennaio 2025, al Quirinale assieme alla Federtennis.

All’epoca Sinner aveva appena trionfato, per la seconda volta, agli Australian Open. Il Capo dello Stato Mattarella in quell’occasione celebrò il successo dell’Italia, per il secondo anno consecutivo, in Coppa Davis, la vittoria delle Azzurre alla Billie Jean King’s Cup e le medaglie olimpiche del suo Errani-Paolini e di Lorenzo Musetti.

Sinner decise di non andare al Quirinale, motivando la scelta con la necessità di riprendersi al meglio dopo le fatiche in Australia e allenarsi per il proseguo della stagione. Il tennista azzurro, va detto, non ha mai mostrato di amare particolarmente questo tipo di cerimonie (tra l’altro era stato ricevuto l’anno prima sempre da Mattarella e anche dalla premier Meloni).

L’attacco di Vespa dopo il no alla Davis

Bruno Vespa ha dunque ripreso i no di Sinner alle Olimpiadi e a Mattarella come “prova”, a quanto pare, del suo mancato attaccamento all’Italia. E poco importa, a Vespa, se Sinner porta in alto come mai prima il nome dell’Italia nel mondo quando gioca e vince come nessun altro tennista azzurro della storia.

Al giornalista non era andata giù la decisione di Sinner di rinunciare alla Coppa Davis. E il tweet in cui lo scrisse divenne virale, anche per un errore clamoroso.

“Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna”, aveva scritto Vespa il 22 ottobre (con l’errore di “Alvarez”, che stava per Alcaraz).

Molti utenti avevano criticato Vespa per l’attacco a uno dei migliori sportivi italiani di sempre, le cui scelte, legittime, su come gestore la sua stagione e i suoi allenamenti vengono sempre messe sotto la lente di ingrandimento.