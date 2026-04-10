Bruno Vespa attacca Provenzano sullo scontro Porta a Porta, "correttezza professionale da prima che nascesse"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo lo scontro tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano, deputato del Partito Democratico, avvenuto nella puntata del 9 aprile di Porta a Porta, il conduttore è intervenuto con una nota per chiarire la sua posizione dopo che i componenti del Pd della Commissione di Vigilanza Rai hanno definito “inaccettabile” la sua reazione . “Già prima che Provenzano nascesse avevo dimostrato quanto dovevo in fatto di correttezza professionale”, le sue parole.

Scontro Bruno Vespa Giuseppe Provenzano, la nota del conduttore

Come riporta Adnkronos, Bruno Vespa ha pubblicato una nota per chiarire quanto successo nella puntata di Porta a Porta.

“Come sanno bene Agcom e Rai, Porta a Porta ha sempre fatto dalle origini della par condicio costante la sua forse stupida religione (in questa stagione il Pd e’ da noi numericamente presente più di ogni altro partito)”, le parole del conduttore.

Poi prosegue rispondendo alle critiche dei componenti Pd della commissione di Vigilanza Rai: “Ma comprendo perfettamente il disagio dei componenti Pd della commissione di Vigilanza Rai. Abituati nella televisione d’oggi a non avere quasi dappertutto controparte se non talvolta in misura simbolica, capisco che trovino normale che l’onorevole Provenzano – che ha avuto un tempo di parola superiore al senatore Malan interrotto costantemente – rivolga la più grave delle offese a un giornalista che già prima che Provenzano nascesse aveva dimostrato quanto doveva in fatto di correttezza professionale”.

Lo scontro tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano è avvenuto durante un dibattito politico, nel momento in cui il deputato del PD è intervenuto interrompendo Lucio Malan, senatore di Fratelli d’Italia.

Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano, cosa è successo a Porta a Porta

Durante la puntata di Porta a Porta del 9 aprile, Giuseppe Provenzano è stato ripreso da Bruno Vespa.

Il deputato del Partito Democratico aveva interrotto Lucio Malan, capogruppo del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia al Senato.

Dopo l’obiezione di Giuseppe Provenzano, Bruno Vespa ha replicato: “Vuole venire al posto mio?”.

La risposta del deputato del Partito Democratico è stata “Forse dovrebbe sedersi da quella parte”, indicando il lato di Lucio Malan e del direttore di Libero Quotidiano Mario Sechi.

Una battuta che ha scatenato la reazione di Bruno Vespa: “Non glielo consento! Ha fatto una battuta, se la poteva risparmiare. La prego adesso stia zitto”.

Scontro Vespa Provenzano, le reazioni

AgenziaNova riporta la nota dei componenti del Partito Democratico nella Commissione di Vigilanza Rai che ha spinto Bruno Vespa a pubblicare una risposta.

I dem definiscono “inaccettabile e sproporzionata la reazione del conduttore Bruno Vespa contro il deputato del Pd, Peppe Provenzano”.

“I democratici pur non entrando nel merito del dibattito, chiedono alla Rai, azienda del servizio pubblico, una netta presa di distanza dai toni inaccettabili e sproporzionati usati da Vespa, che minano il ruolo imparziale della trasmissione”, le loro parole.

Il sito di Fratelli d’Italia riporta, tra le altre, le parole del deputato Giovanni Donzelli in merito alla vicenda Vespa Provenzano.

“Il Pd vuole epurare Bruno Vespa. Dopo la vittoria al referendum sulla giustizia si sentono già in diritto di fare liste di proscrizione in Rai partendo da uno dei conduttori più autorevoli e seguiti dai telespettatori, che ha fatto la storia del servizio pubblico”.