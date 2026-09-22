Bruno Vespa, caduta prima dell’intervista con Giorgia Meloni: "Al Gemelli mi hanno operato, rimesso in sesto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Bruno Vespa è andato in onda su Rai 1 con il braccio fasciato e un occhio gonfio dopo una rovinosa caduta avvenuta nella mattinata del 22 settembre. Il giornalista ha raccontato di essere stato operato al Policlinico Gemelli, ma ha scelto di confermare l’intervista a “Cinque Minuti” con Giorgia Meloni e il successivo appuntamento con “Porta a Porta”.

Cosa è successo a Bruno Vespa

Un braccio vistosamente fasciato e il volto segnato, in particolare da un occhio gonfio. È comparso così, davanti alle telecamere di Rai 1, Bruno Vespa all’appuntamento televisivo con Giorgia Meloni.

Il giornalista ne ha spiegato le ragioni direttamente al pubblico, raccontando la disavventura vissuta poche ore prima dell’intervista: una caduta che ha reso necessario un intervento al Policlinico Gemelli.

Nonostante le conseguenze, Vespa ha scelto di rispettare gli impegni televisivi già programmati, presentandosi negli studi Rai per la registrazione di “Cinque Minuti” e per il successivo appuntamento con “Porta a Porta”.

La caduta

L’incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 22 settembre. A raccontarnlo è stato lo stesso conduttore all’inizio dell’intervista alla presidente del Consiglio.

Vespa si è scusato con Meloni e con gli spettatori per le proprie condizioni fisiche, chiarendo di essere stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere dopo l’incidente.

Il giornalista ha poi spiegato che, dopo l’episodio, è stato assistito al Policlinico Gemelli, dove un’équipe medica lo ha sottoposto a un intervento.

Meloni aveva proposto di rinviare l’intervista

La presenza di Vespa in studio non era inizialmente scontata. Dopo aver saputo dell’incidente, Giorgia Meloni avrebbe proposto di rimandare l’appuntamento. “Avevo proposto il rinvio, non lo volevo costringere” ha spiegato in trasmissione la presidente del Consiglio.

Vespa ha però scelto di mantenere l’impegno. L’intervista si è quindi svolta regolarmente e la premier gli ha rivolto gli auguri per una pronta guarigione.

Il precedente con il Covid

L’atteggiamento di Bruno Vespa in occasione dei suoi problemi di salute non sorprende, considerando che la recente caduta non è il primo episodio simile che lo ha coinvolto.

Nell’ottobre 2023, infatti, il giornalista era risultato positivo al Covid–19 e anche in quella occasione aveva scelto di rispettare i propri impegni televisivi, restando alla conduzione del suo programma da casa, in quel caso “Porta a Porta”.

Vespa aveva descritto l’infezione come “una forma leggera”, spiegando di dover rimanere a distanza dagli studi televisivi. Tuttavia questo non gli impedì di guidare il programma da remoto.