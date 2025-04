Bruno Vespa "cancellato" da Jannik Sinner, l'intervista al Tg1 al posto di Cinque Minuti: slitta Affari Tuoi

Bruno Vespa è uno dei conduttori storici della Rai, ma anche lui, di fronte al numero 1 del mondo, deve cedere il passo. Martedì 29 aprile, al termine dell’edizione del Tg1, il direttore della testata, Gian Marco Chiocci, intervista Jannik Sinner. Un’esclusiva a ridosso del suo ritorno sul campo, agli Internazionali di Roma, dopo la squalifica in seguito al caso Costebol. Proprio per lasciare spazio al tennista che oggi domina la classifica ATP, il programma di Vespa, Cinque minuti, non va in onda. Spostato alle 20:50 Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Perché Bruno Vespa stasera non va in onda con “Cinque Minuti”

Attesa alle stelle per il ritorno in campo di Jannik Sinner, numero uno al mondo, tennista capace di riaccendere la passione per il suo sport, come testimoniano i dati sugli ascolti tv ogni volta che l’altoatesino scende in campo.

In un Paese in cui il padel ha sostituito il calcetto, si tratta di numeri clamorosi.

Fonte foto: ANSA Bruno Vespa e Stefano De Martino, “vittime” dell’intervista di Jannik Sinner al Tg1

Lo sa bene la Rai che, con il Tg1, è riuscita ad assicurarsi un’intervista esclusiva con Sinner, a pochi giorni dal suo esordio agli Internazionali di Roma.

Lo scotto da pagare è lo sgarbo a Bruno Vespa: il suo appuntamento quotidiano con Cinque Minuti è stato sacrificato per lasciare spazio al dialogo tra il direttore Gian Marco Chiocci e il tennista.

Di fatto, martedì 29 aprile lo storico giornalista è costretto a un turno di riposo forzato.

L’intervista a Jannik Sinner dopo il Tg1 fa slittare “Affari Tuoi”

L’intervista ha un titolo, Gioco, partita, incontro, e richiama evidentemente il gergo tennistico.

Andrà in onda dopo il Tg1, quindi alle 20:30, al posto di Cinque minuti.

Durerà di più, visto Affari Tuoi di Stefano De Martino non inizierà alle 20:35, ma alle 20:50.

Le anticipazioni dell’intervista

Dopo la sospensione di 3 mesi, scontata in seguito al caso Clostebol, Sinner torna a parlare pubblicamente.

Ecco alcune anticipazioni dell’intervista al Tg1 diffuse dalle agenzie:

“Sicuramente sarò molto contento di rientrare in campo, soprattutto a Roma: è un torneo speciale per me, però sicuramente entrerò con una mentalità un po’ diversa. Come mi sono sentito io in campo non era come un giocatore si dovrebbe sentire, perché noi ci alleniamo tanto per poi divertirci quando giochiamo una partita bella. Io questo divertimento giorno dopo giorno è andato un po’ via perché ho pensato ad altre cose. Ormai non manca tanto, quindi ci vediamo a Roma e speriamo di essere abbastanza preparati per essere pronti. Sono molto contento di fare il mio ritorno a Roma, non c’è posto più bello. Molto presto ci saremo non solo io, ma tutto il gruppo italiano con dei giocatori incredibili, quindi ci aspettiamo un bel tifo”.