Bruno Vespa e Angelo Bonelli, scontro a Cinque Minuti: il conduttore alza la voce contro il leader Avs

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A “Cinque Minuti” Bruno Vespa e Angelo Bonelli si scontrano sugli aiuti contro il caro gasolio: per il conduttore le associazioni sono favorevoli, per il co-leader di Avs i fondi sono irrisori. Il confronto più duro arriva sulle infiltrazioni criminali nelle proteste. Maurizio Lupi difende il governo e invita i giovani a manifestare pacificamente.

“Cinque minuti”, Angelo Bonelli da Bruno Vespa

Bruno Vespa ha aperto la trasmissione con la domanda sui fondi del governo per autotrasportatori, agricoltori e pescatori. Secondo il conduttore, i primi riscontri sarebbero positivi. Il co-leader di Avs ha subito contestato questa lettura. “A me non pare che siano positivi” ha precisato, parlando di finanziamenti “assolutamente irrisori” e di “una crisi sociale drammatica”.

Per sostenere la sua posizione, Bonelli ha raccontato l’incontro della mattina con gli agricoltori di Avellino Est: “Il pomodoro datterino, gli agricoltori lì lo vendono a 0,60 centesimi di euro al chilo. Sa quanto sta sugli scaffali a Roma? 11 euro al chilo”.

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“Questa è una vecchia vergogna” ha confermato Vespa. “Però scusi, Coldiretti a favore, Federpesca a favore, Legacoop a favore”. Il deputato ha tagliato corto: “Hanno dato 10 milioni ai pescatori che quando accendono le barche già lavorano in perdita”.

Le cifre sul tavolo sono quelle del decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre: 105 milioni per il trasporto merci su gomma e 70 per i settori primari. Agli agricoltori vanno 60 milioni a fondo perduto, cioè il 20% della spesa per il carburante tra giugno e metà ottobre, fino a 45 centesimi al litro. I 10 milioni che toccano alla pesca valgono il 10% dei costi.

Il “dissenso diventato reato”

Vespa ha poi riportato a Bonelli un’accusa che il leader ecologista aveva rivolto al governo: aver “trasformato in reato il dissenso sociale”, a partire dal blocco stradale. “Chi protesta come stanno protestando gli agricoltori non lo fa per creare disservizi agli italiani: protestano perché vogliono lavorare” ha risposto.

Poi ha attaccato la premier: “Perché non ha tassato i profitti delle grandi società energetiche che in quattro anni hanno fatto 80 miliardi di euro di profitti? Perché non ha messo il prezzo calmierato dei carburanti?”

Lo scontro sulle infiltrazioni criminali

Il momento più acceso è arrivato nel finale. Vespa ha chiesto a Bonelli di invitare alla calma in vista di sabato, quando “vengono annunciati sfracelli in tutta Italia”. Il deputato ha accettato l’invito. “La non violenza è lo strumento principale con cui ottenere degli obiettivi” ha affermato, ma ha subito attaccato nuovamente la maggioranza.

Bonelli ha accusato il governo di non garantire l’ordine pubblico e di scaricare sugli agricoltori il sospetto di infiltrazioni criminali. Come contraltare ha citato l’arresto, nell’inchiesta sulla ricostruzione post sisma nelle Marche, di Fabio Pistarelli, ex capo di gabinetto del governatore Francesco Acquaroli. “Quelle sì che sono infiltrazioni criminali, non gli agricoltori e i pescatori che protestano”.

A quel punto, Vespa ha alzato i toni. “Le infiltrazioni criminali le abbiamo documentate ieri sera a ‘Porta a Porta’ con tanto di manifesto e certificato penale di quello che lo fa. Ci sono tantissime persone per bene, ma ci sono anche dei criminali che strumentalizzano questa vicenda”.

Bonelli ha replicato con un paragone: “Allora guardi, che anche in Parlamento ci sono i pregiudicati. Ma non per questo noi diciamo che il Parlamento è un covo di criminali. Non si può delegittimare una protesta sociale”.

A chiudere ci ha pensato Lupi, con un tono conciliante: “Come ci sono dei giovani violenti, ci sono tanti giovani che manifestano il loro disagio e fanno bene a manifestarlo”.