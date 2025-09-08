Bruno Vespa e il futuro incerto in Rai tra contratto in scadenza e offerta da Mediaset: "Discussione in corso"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Bruno Vespa tentato da Mediaset. A riferirlo è lo stesso giornalista, storico volto della Rai che si appresta a essere nuovamente protagonista sulla rete ammiraglia della tv pubblica con i programmi ‘Porta a Porta’ e ‘Cinque Minuti’. Però, non ha ancora firmato il rinnovo del contratto. Inoltre ha raccontato di aver ricevuto un’offerta di lavoro dalla concorrenza.

Bruno Vespa, il nodo del contratto con la Rai e l’offerta da Mediaset

“Non è un mistero che io abbia ricevuto un’offerta da Mediaset, ma ho detto che voglio restare in Rai perché è casa mia”. Così Bruno Vespa nel corso della presentazione della nuova stagione di ‘Porta a Porta‘ e ‘Cinque Minuti‘.

Resta però da risolvere il nodo relativo al rinnovo del suo contratto con l’azienda pubblica. ”Non ancora, non ho ancora firmato. C’è una discussione in corso, mi auguro che vada a finire bene. Sono fiducioso”, ha aggiunto.

La precedente offerta di Silvio Berlusconi

Non è la prima volta che Vespa viene contattato dai vertici di Cologno Monzese; è già capitato in almeno almeno due occasioni in passato, vale a dire nel 2021 e nel 2022.

Fu lo stesso giornalista a rivelare di aver ricevuto proposte professionali dalla tv commerciale fondata da Silvio Berlusconi.

“Ci vedemmo a pranzo ad Arcore per il libro e lui mi disse: “Vieni, ti raddoppio lo stipendio”. Così, secco”, raccontò tempo fa Vespa, a proposito di un incontro avuto con il Cav nell’ottobre 2021.

Aggiunse anche altri dettagli relativi alla chiacchierata con l’ex presidente del Consiglio. “Io – raccontò – prendevo un milione all’anno, lui me ne propose 2. Ma gli dissi che finché riuscivo a lavorare in Rai, sarei rimasto in Rai. Poi chissà”.

Il no a Pier Silvio Berlusconi nel 2022

Esattamente un anno dopo, nell’ottobre 2022, gli venne presentata una seconda offerta. Stavolta a farsi vivo fu Pier Silvio. “Ma avevo già firmato il contratto per Cinque minuti”, spiegò Vespa che, anche in quell’occasione, declinò l’invito a passare a Mediaset.

A proposito di ‘Cinque minuti’, potrebbe verificarsi un calo degli ascolti rispetto alla precedente stagione. Il talk va in onda tra la fine del Tg1 delle ore 20 e l’inizio di Affari Tuoi. Quest’ultimo sta perdendo spettatori a causa del successo de La ruota della fortuna su Canale 5. Una dinamica che potrebbe anche avere ripercussioni sul pubblico di ‘Cinque minuti’.

Tra l’altro ‘Cinque minuti’ inizierà il 29 settembre, venti giorni dopo la data inizialmente prevista. Motivo? “Per consentire a De Martino di testare meglio la ‘reazione’ alla Ruota della Fortuna”, ha spiegato Vespa nelle scorse ore, durante la conferenza di presentazione del talk.

“Rinnoviamo l’apprezzamento, l’amicizia e la fiducia a Stefano De Martino perché lui è un grande professionista e avrà le sue soddisfazioni”, ha concluso il giornalista.