Bruno Vespa e l'operazione "in 5 ore" a naso e omero dopo la caduta, la polemica sui tempi d'attesa

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Bruno Vespa, che nei giorni scorsi si è presentato in tv con il volto tumefatto e il braccio fasciato dopo l’operazione d’urgenza a cui si è sottoposto al Policlinico Gemelli a seguito di una caduta, a margine dell’incontro con Gianni Letta nell’ambito del Prix Italia, ha raccontato i dettagli dell’incidente domestico di cui è stato vittima. Dopo le sue dichiarazioni, è nata una polemica relativa ai tempi di attesa negli ospedali.

Bruno Vespa: operazione d’urgenza durata 5 ore dopo la caduta

Secondo quanto reso noto da Vespa e come riportato dal Corriere della Sera, l’incidente è avvenuto mentre stava facendo ginnastica. Il giornalista ha riferito di essersi alzato senza cercare un appoggio ed è caduto colpendo uno spigolo, dopo essere scivolato sul tappetino.

Vespa è quindi stato portato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato curato da una squadra composta da diversi specialisti. Il conduttore ha rimarcato l’ottimo lavoro svolto dall’équipe di chirurgia maxillo-facciale e dal reparto di ortopedia.

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L’operazione ha riguardato il naso e l’omero e, stando sempre al racconto di Vespa, è durata circa cinque ore. Al termine dell’intervento gli è anche stato comunicato l’esito positivo della visita oculistica.

Il giornalista, non appena è stato dimesso, ha intervistato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Le polemiche sui tempi di attesa negli ospedali

Ettore Jorio, in un articolo pubblicato su QuotidianoSanità.it, si è chiesto quanti cittadini in Italia avrebbero trovato la stessa efficienza che ha trovato Bruno Vespa al Policlinico Gemelli.

Jorio non ha voluto in alcun modo fare polemica sul giornalista. La sua riflessione è stata la seguente: “Il problema non è chi viene curato, ma chi resta fuori”.

“La televisione, qualche volta, riesce a raccontare un Paese assai meglio di un rapporto ministeriale – ha aggiunto – Non perché lo voglia, ma perché mette davanti agli occhi di tutti immagini che finiscono per porre domande molto più grandi dell’evento che stanno mostrando”.

Jorio ha quindi ricordato che Bruno Vespa è stato operato e rimesso in sesto in poche ore da un team di medici che gli ha consentito di essere davanti alle telecamere per intervistare la Presidente del Consiglio.

“Non c’è nulla da rimproverare a Bruno Vespa. E non abbiamo alcun elemento per affermare che abbia goduto di corsie preferenziali“, ha continuato Jorio per poi porsi una domanda: “Quanti Bruno Vespa ci sono in Italia? Ovvero: quanti cittadini italiani, dopo una rovinosa caduta avvenuta al mattino, incontrano un Servizio sanitario capace di prenderli in carico, intervenire chirurgicamente e restituirli alla loro vita entro la sera?”

Indagine SIMEU: “9 pronto soccorso su 10 alle prese con carenze di organico”

A questo punto Jorio ha riportato i dati della medicina d’emergenza spiegando che l’indagine SIMEU presentata nel 2026 descrive, nel campione esaminato, “nove pronto soccorso su dieci alle prese con carenze di organico e il 70% delle strutture con pazienti quotidianamente fermi sulle barelle in attesa di un posto letto. Il tempo medio dichiarato di boarding, laddove il fenomeno è presente, arriva a circa 23 ore. Ventitré ore di vergogna collettiva”.

“Non per essere operati e tornare al lavoro. Per passare dal pronto soccorso al reparto. È qui che l’episodio televisivo smette di essere cronaca e diventa politica sanitaria. Il problema non è che qualcuno venga curato rapidamente. Sarebbe paradossale persino pensarlo. Il problema è che la buona sanità non può trasformarsi in una fortuna che capita ad alcuni anziché costituire la normalità garantita a tutti”, ha evidenziato Jorio.

Infine Jorio ha posto un quesito a Giorgia Meloni: “Presidente, il Servizio sanitario italiano sarebbe stato capace di fare la stessa cosa, nello stesso tempo, con un cittadino qualunque? Non è una domanda retorica. È forse la domanda sulla quale dovrebbe misurarsi oggi qualsiasi politica sanitaria nazionale”.