Bruno Vespa esalta Giorgia Meloni e svela il retroscena dopo tre anni di Governo: "Non era immaginabile"

Bruno Vespa sta presentando il suo ultimo libro nelle trasmissioni tv ed è tornato a parlare di Giorgia Meloni. Ricordando i giorni immediatamente successivi all’incarico come presidente del Consiglio, Vespa ha detto di essere entrato nel suo ufficio e di aver chiesto alla premier come si sentiva. “Quello che è successo non era immaginabile”, la risposta di Giorgia Meloni.

Bruno Vespa elogia Giorgia Meloni

Il conduttore Rai Bruno Vespa ha appena mandato in stampa il suo ultimo libro dal titolo “Finimondo”.

Ospite della trasmissione “Lo stato delle cose” di Massimo Giletti, ha dato vita a un confronto dialettico con il giornalista Michele Santoro. Incalzato da Giletti, Vespa ha detto la sua sul governo Meloni e ha fatto il punto sulla politica italiana.

La premier Giorgia Meloni

Vespa: “Chiesi a Meloni come si sentiva”

“Stare al passo con Giorgia Meloni non è facile, neanche per chi lavora con lei”, ha detto Vespa, sostenendo che la premier “è troppo più avanti”.

“Il giorno dopo la sua elezione entrai nel suo ufficio e le chiesi cosa provasse per quanto accaduto, lei mi rispose ‘è inimmaginabile’”. Bruno Vespa ha elogiato la premier per la centralità internazionale che l’Italia sta avendo e ha ricordato la recente promozione di Moody’s e il conseguente calo dello spread, che in questi giorni viaggia intorno ai 75 punti base.

Dichiarazioni in parte contestate da Michele Santoro, secondo il quale Meloni è stata abile nel “dimenticare ciò che diceva in campagna elettorale” in riferimento, per esempio, all’euro e alle accise. “Nonostante i meriti della Meloni, l’Italia continua a non crescere e tanti settori hanno grandi problemi irrisolti”, ha puntualizzato Santoro.

Vespa: Tajani e Salvini due abili pallanuotisti

Parlando invece del centrodestra, nel suo libro Bruno Vespa ha definito Antonio Tajani e Matteo Salvini – leader di Forza Italia e Lega – “due abili pallanuotisti” perché in superficie non fanno emergere troppe discussioni, ma sott’acqua se le danno anche con colpi proibiti.

Secondo Vespa, il risultato delle ultime elezioni regionali che “ha dato soddisfazione sia a Tajani che a Salvini” è positivo anche per la Meloni e per la stabilità futura del governo.

Per quanto riguarda, invece, il centrosinistra, secondo Bruno Vespa Giuseppe Conte sta facendo una “manovra di aggiramento” per provare ad essere il candidato premier “perché è già stato a Palazzo Chigi e vorrebbe tornarci”. Ma, sempre secondo il conduttore di Porta a Porta, al momento i numeri premiano il Partito Democratico ed Elly Schlein.