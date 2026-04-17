Bruno Vespa intervista Olindo Romano, doppia accusa ai carabinieri dagli anni di carcere alla prova "creata"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Bruno Vespa, nel programma “Cinque Minuti”, ha intervistato Olindo Romano che, insieme alla moglie Rosa Bazzi è stato condannato in via definitiva per la strage di Erba, avvenuta nel 2006. Il faccia a faccia è stato organizzato dopo la richiesta dell’ex pm Cuno Tarfusser di analizzare nuovamente l’operato dei giudici che riesaminarono la vicenda. Tarfusser sostiene che non furono esaminati adeguatamente gli elementi a favore della coppia e le presunte pressioni degli inquirenti per ottenere una confessione.

Bruno Vespa intervista Olindo Romano: “Sono un uomo pacifico”

“Chi sono io davvero? Il pacifico netturbino innamorato di mia moglie e uno spietato assassino? Penso la prima, un uomo pacifico innamorato della moglie”, ha dichiarato Olindo Romano parlando con Vespa.

Dopo la strage Olindo e Rosa si dichiararono colpevoli, successivamente hanno cambiato versione. “Dopo la nostra confessione di ormai 19 anni fa, ci siamo professati innocenti, ma quell’ammissione di colpa era stata suggerita a noi dal nostro avvocato dell’epoca, avrebbe dovuto essere una strategia”, ha riferito Romano.

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La coppia confessò di aver ucciso Raffaella Castagna, il figlio di 2 anni, la nonna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Sopravvisse alla carneficina Mario Frigerio, poi divenuto testimone chiave del caso.

Romano: “I carabinieri ci avevano prospettato 4 o 5 anni di carcere”

In un incontro con lo psichiatra Picozzi, che avrebbe dovuto svolgere la perizia sui due, Rosa Bazzi riferì di essersi sentita “sollevata” ad ogni colpo scagliato contro Castagna e Galli.

“Non è vero, non c’era odio nei confronti di queste donne – ha detto Olindo -. La frase detta da mia moglie non fa parte della confessione, ma della perizia di Picozzi. È vero, lo ha detto, ma da quella conversazione mancano dei pezzi”.

“Ci siamo professati innocenti 10 giorni dopo la prima confessione perché l’avvocato difensore dell’epoca ci suggerì di ammettere una colpa che non abbiamo dicendoci che ci avrebbe tirato fuori dai guai. I carabinieri ci avevano prospettato 4 o 5 anni di carcere”, ha continuato Romano.

Vespa, a questo punto, ha fatto notare al condannato che lui stesso e la moglie hanno fornito agli investigatori dettagli sulla strage che nessuno poteva conoscere. Romano ha replicato sostenendo di essersi “inventato” tutto ragionando sugli elementi che gli avevano mostrato gli investigatori.

“Quando abbiamo detto di aver usato i cuscini per soffocare le urla delle vittime, è stato solo perché li abbiamo notati nelle foto che ci sono state mostrate dalle autorità“, ha raccontato.

Sempre in riferimento alla serata della strage, il conduttore Rai ha chiesto delucidazioni sulla cena consumata tardi dai due coniugi. Romano ha risposto dicendo che con la moglie non aveva un orario fisso per mangiare per poi aggiungere: “Abbiamo esibito lo scontrino del fast food nel quale eravamo stati, non ricordo però bene se lo abbiamo fatto appena i carabinieri hanno bussato alla nostra porta”.

L’accusa ai carabinieri

Olindo ha poi lanciato un’accusa ai carabinieri, sostenendo che potrebbero aver creato una prova per incastrarlo. Il riferimento è alle indagini svolte sul battitacco della sua auto. Furono trovate tracce ematiche della vicina di casa, Valeria Cherubini.

“Potrebbero essere state portate dai carabinieri per errore oppure, non avendo trovato niente, sono state inserite appositamente in una provetta”, ha dichiarato il condannato in via definitiva.

Vespa ha sottolineato che si tratta di esternazioni forti. Romano non ha battuto ciglio. “Ne sono consapevole”, ha chiosato prima di affermare che non crede di dover porgere delle scuse al padre di Castagna: “Avremmo potuto farlo per le liti di vicinato, ma per cos’altro avremmo dovuto scusarci?”